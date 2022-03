Il ‘GF Vip’ è ormai terminato e Jessica Selassié è riuscita a sbaragliare tutta la concorrenza, vincendo anche 100mila euro. Ma una delle protagoniste assolute del reality show è stata senza ombra di dubbio Soleil Sorge, grazie anche alle sue dinamiche create con Alex Belli e di conseguenza con Delia Duran. Ma di lei si è parlato molto anche per il presunto fidanzato che aveva al di fuori della Casa più spiata d’Italia, infatti questa persona si sarebbe anche resa artefice di ben tre messaggi aerei.

Soleil Sorge si è soffermata anche sulla questione riguardante la querela di Raffaella Fico. Intervistata a Casa Chi la 27enne ha assicurato che non le è arrivata alcuna querela da Raffaella Fico: “Se ho ricevuto la querela? La denuncia di Raffaella Fico intendi? Ma sai qual è il problema? Le persone parlano spesso di querele e di diffide e conseguenze legali, senza poi conoscere di fondo cosa serve per portare a queste situazioni”. Quindi, non ci sarebbero problemi legati a questo fronte.

Di questo partner se n’è discusso a lungo, ma mai è intervenuto al ‘GF Vip’ creando dunque tanti dubbi nel pubblico. Alcuni paparazzi hanno confessato di non aver mai visto questo ragazzo nei paraggi dell’abitazione di Soleil Sorge e lei mai è dunque stata immortalata in alcuni scatti con lui. Per questa ragione si sta facendo strada un’ipotesi davvero clamorosa ed inaspettata. Già Raffaello Tonon, come riportato da ‘Coming Soon’, ha dichiarato a Canale 5 di conoscere la famiglia di questo ragazzo e di non sapere nulla del fidanzamento.





Adesso, l’ultimo in ordine di tempo ad essersi soffermato su Soleil Sorge e questo fidanzato è stato l’Investigatore social, che sul suo profilo Instagram ufficiale ha sentenziato: “Detto dal primo giorno, non ha nessun fidanzato”. E c’è chi ha fatto l’incredibile paragone con Pamela Prati e il fantomatico Mark Caltagirone. Non resta adesso che capire se l’influencer vorrà uscire allo scoperto e raccontare finalmente tutta la verità. Verità che ancora non è emersa in tutte le sue sfaccettature.

Intanto, Manila Nazzaro ha fatto una diretta Instagram in cui ha detto di aver chiarito con Soleil Sorge già quando si trovava nella Casa: “Se ho fatto pace con Soleil? Sì abbiamo chiarito ma due mesi dentro al GF Vip fa mica adesso fuori. Io con Sole nell’ultimo periodo ho avuto dei rapporti molto distesi e molto tranquilli. Però no, non ci sentiamo da quando è finito il programma, però non ne parlo in maniera negativa”.