Dichiarazioni bomba di Soleil Sorge, che tanto sta facendo parlare di sé anche a livello lavorativo. Finito il ‘GF Vip’, ha subito iniziato una nuova avventura televisiva partecipando a ‘La Pupa e il Secchione’ di Barbara D’Urso in veste di giudice. Inoltre, è stata invitata da Chiambretti a ‘Tiki Taka’ e, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe finita nel mirino del cantante Sangiovanni, che avrebbe scelto proprio l’ex gieffina per una collaborazione, infatti apparirebbe nel suo videoclip musicale.

Soleil Sorge ha anche parlato di Gianmarco Onestini: “Sono contenta di vederlo, lo giudicherò come tutti gli altri concorrenti e so che ci tiene molto a mettersi in gioco, quindi sono pronta a dargli l’opportunità che cerca da anni.. Sono stata la prima a spingerlo nel mondo dello spettacolo, dovrebbe essermi grato”. E di tutta risposta la scelta del secchione è caduta su Maria Laura. Un gesto che la dice lunga a riguardo. Ma vediamo adesso cosa ha rivelato nell’intervista al magazine ‘Chi’.





Durante la sua conversazione a ‘Chi’, Soleil Sorge ha finalmente rotto il silenzio sul fidanzato misterioso. In prima battuta ha affermato: “Mi dispiace che sia stata coinvolta una persona seria, non volevo, è stato inevitabile, e c’è stata una caccia all’uomo”. Quindi, all’ex vippona non ha fatto piacere questa estrema attenzione mediatica. Poi però è stata spinta dal giornalista a sbilanciarsi maggiormente su ciò che è accaduto dopo il ‘GF Vip’ e si è lasciata sfuggire anche una battuta da bollino rosso.

Ebbene sì, Soleil Sorge ha confermato di aver visto Carlo Domingo: “I miei sentimenti sono gli stessi di quando sono entrata. Uscendo dalla Casa, non sapevo cosa avessi dentro, perché il tempo cambia le cose. Ma quando ci siamo rivisti e sentiti con Carlo, in quel momento è stato come tirare fuori dal congelatore il mio gelato preferito per assaporarne di nuovo quel gusto”. Una vera e bomba gossip confermata, con buona pace dei fan che speravano ancora in un legame con Alex Belli.

Intanto, in tanti avrebbero voluto Soleil Sorge a ‘L’Isola dei Famosi’, ma purtroppo non è successo: “Mi aspettavo come opinionista Soleil e invece è andata a Tiki Taka”, “Quando Ilary vedrà gli ascolti sarà costretta a supplicare Soleil come terza opinionista dell’Isola”, “Ilary ha fatto un grosso errore non prendendo Soleil come opinionista! L’isola avrebbe battuto ogni record”. I fan dovranno mettersi l’anima in pace.

