“Alex è il primo delle lista…”. Soleil Sorge lo ha fatto davvero: nel mirino tanti ex GF Vip

Hanno fatto clamore le recenti dichiarazioni di Soleil Sorge. Dopo la famosa “chimica artistica” con Alex Belli il loro rapporto, nato all’interno del GF Vip, sembra arrivato al capolinea. Durante la puntata de Le Iene un hater le aveva inviato un messaggio: “Il Sole bacia i Belli” facendo un ironico gioco di parole. Ma l’influencer ha risposto così: “Ma caro mio, non solo, anche io ho fatto beneficenza nella vita”. Recentemente la bella giudice del La Pupa e il Secchione ha fatto altre affermazioni.

Parlando proprio della relazione con Alex Belli Soleil Sorge ha detto: “Si è instaurato un bellissimo rapporto con una persona meravigliosa che senza dubbi avrei portato fuori, nella mia vita, come un amico. Poi cosa è cambiato? La mercificazione del nostro rapporto, il voler incessantemente ribadire questa storia di un possibile triangolo, quando io non ero mai stata interessata ad avere nemmeno un rapporto con lui oltre l’amicizia, mi ha distaccata, lasciandomi perplessa rispetto alla possibilità che ci fosse una ricerca forzata di certe situazioni”.





E adesso spuntano fuori altri dettagli. Soleil Sorge ha deciso di togliere il follow a diversi ex concorrenti del GF Vip 6. Un gesto social che non è passato inosservato. La scelta è stata seguita da un tweet significativo: “Friendly reminder: è il momento di fare le pulizie Primaverili. Out with the old in with the new. Tenete solo cose superbe e ciò che vi illumina l’animo. Xoxo”. Ma chi sono gli ex gieffini che la Stasi ha defollowato?

Soleil Sorge ha deciso di non seguire più sui social le sorelle Jessica e Clarissa Selassié, Ainett Stephens e – of course – Alex Belli. Oltre agli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6 tra gli unfollow c’è anche la Regina di Roma. Quest’ultima aveva fatto il tifo per l’influencer andando con un megafono fuori dalla Casa più spiata dagli italiani.

Friendly reminder: è il momento di fare le pulizie Primaverili. Out with the old in with the new. Tenete solo cose superbe e ciò che vi illumina l’animo✨💋 Xoxo — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) April 23, 2022

Sole ha unfollowato:

Clarissa

Ainett

Jessica

Alex

Regina di Roma



LEI CI STA FACENDO ESPLODERE😂✈

Aspettavo questo momento da giorni mesi e anni😂💥#solearmy — SOLEILSORGEFAN🔥🌸💘 (@CarmenPerotta_) April 23, 2022

Sulla fine del rapporto con Alex Belli Soleil Sorge ha aggiunto: “Se la nostra amicizia è finita è perché quando conosci una persona e ti affezioni, alcune vicende ti fanno cambiare idea su quelle persone. Se mi dispiace che sia andata così? Sì, indubbiamente. Adesso nemmeno sporadici messaggi su Whatsapp con lui? No, a differenza di molte altre persone con cui sono rimasta in contatto, da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, a Katia Ricciarelli”.

La scelta di Soleil di non seguire più gli ex gieffini è stata accolta in modo clamoroso dai suoi fan. Tantissimi i retweet e i commenti, tra cui: “LEI CI STA FACENDO ESPLODERE. Aspettavo questo momento da giorni mesi e anni”.

