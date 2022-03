Ora che il GF Vip 6 è finito Soleil Sorge continua a essere la protagonista assoluta. In Casa è restata quasi sei mesi ed ha mancato la finale per un soffio. Molti l’avrebbero vista anche come vincitrice, ma alla fine ha ottenuto ugualmente successo. Ha dimostrato di essere la concorrente perfetta per questo tipo di programmi: ha creato dinamiche all’interno della Casa, ha creato e distrutto equilibri. Poi il triangolo con Alex Belli e Delia Duran è stato il filo conduttore di questa edizione.

Soleil Sorge alla lunga non ha mai ceduto alle lusinghe dell’attore e ha sempre detto che fuori dal GF Vip 6 c’era un uomo ad attenderla. Tuttavia ha sempre voluto mantenere un certo riserbo sulla sua identità anche perché questa persona non ama le luci dei riflettori. Alla fine il nome è stato tirato fuori dal settimanale Chi: “La concorrente del Grande Fratello Vip Soleil Sorge fuori dalla Casa ha un vero amore che l’attende – si legge -. Lui si chiama Carlo, siciliano e proprietario di un’agenzia di eventi, che racconta ogni giorno ai suoi amici più cari quanto gli manchi la sua fidanzata”.

Lei stessa durante l’intervista a Verissimo ha ammesso che fuori dal bunker di Cinecittà c’era effettivamente una persona ad attenderla. “Sì, è sempre esistito ma ho voluto tutelarlo – ha confessato l’influencer alla Toffanin -. Stavamo insieme da poco, ma il legame che si è creato è stato così intenso che l’ho sentito vicino durante tutto il percorso. Mi è dispiaciuto che sia stato tirato in mezzo a tutto questo, sono state scritte tante cose non vere”.





Da quel momento i paparazzi sono in fermento per cogliere la foto del momento e cioè l’incontro tra Soleil Sorge e Carlo. Se ne è parlato anche nel corso della puntata di martedì 15 marzo di Mattino Cinque dedicata in gran parte proprio ai protagonisti di questo Grande Fratello Vip giunto ormai al termine con la vittoria di Jessica Selassié. È intervenuto il paparazzo Andrea Alajmo che ha confermato come lui ed i suoi colleghi sarebbero da giorni appostati sotto casa dell’influencer senza però scorgere la presenza del famoso fidanzato “segreto”

“Stiamo già quasi mollando, stiamo pensando tutti che sia finita. Dopo una settimana che è uscita dalla Casa non si è mai fatto vedere!”, ha detto il paparazzo. Quindi è arrivato il commento sarcastico di Raffaello Tonon: “Nel caso lui ha scansato un fosso!”. Secondo Federica Panicucci, invece, potrebbe non aver particolarmente gradito il teatrino all’interno del reality. Infine Tonon ha infatti confermato che il fidanzato in questione sarebbe una persona molto seria.