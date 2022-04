“Non mi ha lasciata, ci siamo lasciati, le cose non andavano più da un po’, ed è meglio così per tutti e tre“. Con queste parole è arrivata la notizia dell’addio della coppia vip, giovanissima, e in attesa del primo figlio, Thiago, il bambino che nascerà a fine agosto.

La giovane influencer, classe 2003, ha annunciato la gravidanza da pochi mesi, una gravidanza inaspettatissima, e in queste ore è arrivata la notizia della rottura dal fidanzato, Agostino Catanzariti, 2002, amico del famoso rapper Shiva. L’annuncio, senza dare troppe spiegazioni, è arrivato tramite Tik Tok, dove l’influencer è seguitissima.





Sofia Crisafulli, la tiktoker (incinta) e il fidanzato si sono lasciati

Un video che mostra momenti gioiosi e tristi e un commento che ovviamente ha messo in subbuglio i suoi fan: “So che stai guardando, controllando se sono più felice senza te. Hai sempre detto che lo sarei stata. Hai detto tante cose per far sì che ti amassi, per far sì che ti odiassi. Ho perso me stessa cercando di tenerti. Andare avanti non significa che abbia cancellato”, ha scritto Sofia Crisafulli.

“Non cancello ciò che abbiamo avuto. Fa solo meno male quando ricordo. Ma sì, sono più felice. E paradossalmente… – conclude Aurora Crisafulli – ciò mi rende triste“. Dopo la pubblicazione del video sono stati tantissimi i commenti lasciati dai fan. Il testo era inequivocabile, ma in tanti hanno chiesto spiegazioni.

no vabbè sofia crisafulli e agostino si sono lasciati — sab HARRY’S HOUSE (@94cvrolina) April 27, 2022

“Non mi ha lasciata, ci siamo lasciati, le cose non andavano più da un po’, ed è meglio così per tutti e tre“, ha risposto Aurora Crisafulli a un follower. E ancora: “Non eravamo insieme, gli ho mandato la foto, non ci odiamo e mai potremo odiarci, ma le cose non andavano più da un po’, ed è meglio così per tutti“.

