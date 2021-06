Simona Ventura, quanti kg ha preso e quanto pesa oggi: “Mi è venuto un coccolone…”

Simona Ventura, la confessione arriva dopo qualche mese. Anche i Vip nel periodo di pandemia che ha segnato anche l’Italia hanno dovuto modificare i ritmi quotidiani, a cominciare dall’attività motoria. Il risultato? Qualche chiletto in più da smaltire con i giusti accorgimenti. Simona Ventura ha rivelato cosa è accaduto quando ha scoperto di aver preso peso.

Ritmi di vita quotidiana sicuramente diversi. Se da un lato rallentare la corsa agli impegni ha i suoi vantaggi, dall’altro può anche causare un piccolo stravolgimento alla propria immagine. La conduttrice ha ammesso di aver messo qualche chilo in più durante il periodo di pandemia. Non è certo un dramma, ma soprattutto per le donne questo aspetto risulta un po’ più difficile da accettare soprattutto se si avvicina la stagione del bikini.

Il racconto di Simona Ventura potrebbe essere la storia comune a molte persone. Come tutti sanno, la conduttrice non ha potuto presenziare all serata del festival d Sanremo perché è andata incontro al contagio da Covid. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio, nonostante un primo momento di apprensione. Ma la confidenza rilasciata al magazine Gente ha come oggetto ben altro argomento.





Forse è stato un bene avere la bilancia domestica rotta. Simona Ventura ha raccontato al magazine che non è di certo sfuggita alla prova del nove. Infatti pesandosi fuori casa, Simona si è messa faccia a faccia con i piccoli peccati di gola a cui non ha saputo rinunciare durante il periodo di lockdown: “Un giorno mi sono accorta dell’inghippo. Mi sono così pesata altrove, mi è venuto un coccolone”.

“Avevo preso sette chili”. Corsa immediata sotto duro ‘regime’ alimentare per la conduttrice che ha così appreso la triste realtà. Ma con due accorgimenti essenziali, ovvero una sana alimentazione a tavola e attività fisica all’aperto in poco tempo ha recuperato il suo peso forma, cioè 64 chili. E con 56 anni e due gravidanze alle spalle non è certo facile, fa notare. La tv poi stravolge un po’ la realtà: “Io per esempio sembro più grossa di due taglie”.