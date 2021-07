“Pezzenti, siate maledetti”. Simona Ventura, le ultime parole di fuoco: “Che orrore”

Una furia incontrollata quella della conduttrice televisiva Simona Ventura. La donna, che si è sempre contraddistinta per la sua eleganza e tranquillità, stavolta ha perso letteralmente la pazienza e non è potuta rimanere in silenzio dinanzi ad immagini che l’hanno turbata e fatta arrabbiare. Non è stata l’unica a prendere posizione su una vicenda molto grave, ma indubbiamente le sue parole sono state quelle che hanno colpito più di tutte il popolo della rete e gli ammiratori della stessa presentatrice.

Ha deciso di scegliere il suo profilo Instagram ufficiale per postare un commento durissimo nei confronti di alcune persone, che si sarebbero rese protagoniste di atti scellerati che hanno provocato dei danni incalcolabili. Sono state tre le istantanee pubblicate sul noto social network per far comprendere la gravità della situazione. Una Simona Ventura così furiosa non si era praticamente mai vista e tantissimi utenti hanno condiviso il suo stato d’animo, che è dunque stato compreso appieno da molti.

Nelle ultime ore la Sardegna e soprattutto la provincia di Oristano sono state colpite da incendi devastanti, che hanno mandato in fumo circa 20 mila ettari di bosco. Si sono segnalati anche diversi danneggiamenti ad edifici e automobili, la morte del bestiame e lo sfollamento di 1.500 persone. La regione è in stato di emergenza e presumibilmente l’Italia dichiarerà lo stato di calamità naturale. Si parla di roghi dolosi e quindi Simona Ventura si è voluta scagliare contro i presunti piromani che hanno distrutto tutto.





Questo quanto scritto da Simona Ventura sul social: “Vi dovete vergognare!!! Siete dei pezzenti, anoressici di rispetto e sentimenti. Orrendi piromani, che siate maledetti. Sardegna mia, che ti hanno fatto”. Ecco alcuni dei commenti dei suoi follower: “Devono andare in galera, vergogna”, “Sono degli assassini, ma noi sardi con orgoglio e laboriosità ci rialzeremo in fretta”, “Maledetti, è la mia terra”, “Dovrebbero risarcire ripiantando tutto quello che hanno distrutto per il resto della loro vita”, “Vergognatevi”.

