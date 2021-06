“Senza parole”. Simona Ventura, la confessione a cuore aperto: “Vorrei tanto tornare a riabbracciarlo”

Si confessa Simona Ventura. E lo fa su Instagram con un lungo post in cui racconta il suo stato d’animo turbato. L’occasione è il brutto episodio di sabato scorso durante la partita degli Europei di calcio tra Danimarca e Finlandia. Qui, come ricorderete, è stata sfiorata la tragedia quando uno dei calciatori in campo, ovvero Christian Eriksen, centrocampista della nazionale danese si è accasciato improvvisamente al suolo.

Eriksen ha avuto un infarto e per i medici accorsi in suo aiuto, il giovane per qualche istante è morto, poi però, grazie al rapido intervento dei sanitari si è ripreso, miracolosamente verrebbe da dire. Il video, e il contesto, hanno lasciato senza parole tutto il mondo. Tra tutti anche la Ventura, una delle conduttrici italiane più apprezzate. La brava conduttrice, al termine della sua avventura da Game of games, ha voluto dedicare un pensiero ad Eriksen, che adesso sembra essersi ripreso dopo il grande spavento.

Ha scritto quindi Simona Ventura: “Sono rimasta senza parole , come tutti , nel vedere la tragedia che si è consumata ,durante Danimarca Finlandia. Grazie a Dio , Chris pare si stia riprendendo . Ma la cosa che mi ha colpito nel cuore e’ stato il gesto del capitano della Danimarca. Quanto accaduto al giovane calciatore, neanche trentenne, Christian Eriksen, ha colpito a fondo il cuore di appassionati sportivi e non”.





Simona Ventura, il racconto amaro

E ancora Simona Ventura: “Quella che sembrava una tragedia ormai segnata si è trasformata in un grande sospiro di sollievo grazie al perentorio salvataggio di un compagno di squadra di Eriksen, ovvero Simon Kjaer. Il fatto è però stato utile per Simona Ventura, che ha riscoperto quanto il calcio possa lasciare il segno: “Ho rivisto finalmente i veri valori dello sport , purtroppo sempre più spesso sepolti dal marketing”.

A questo punto Simona Ventura, che intanto si sta godendo le vacanze, in relazione all’evento accaduto in Danimarca-Finlandia, match valevole per gli Europei di calcio, ha voluto ricordare un forte aspetto del suo carattere: “Vorrei tornare a riabbracciare un certo tipo di calcio, sono una romantica”, ha detto Super Simo.