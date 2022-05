“Il sesso con Ricky Tognazzi”. Simona Izzo, fuori fatti privatissimi: “Faccio una cosa particolare”

La storia tra Simona Izzo e Ricky Tognazzi sono una delle coppie più longeve del modo dello spettacolo. Stanno insieme da 35 anni e il loro amore è più solido che mai. Qualche tempo fa l’attore svelò un retroscena sul matrimonio arrivato nel 1995 in una intervista a Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo. La decisione si sposarsi non è stata così scontata. “Io sono un figlio dei fiori, contrario al matrimonio. Inoltre mio padre aveva fatto una dozzina di matrimoni e non mi sembrava una cosa così eterna. Ma lei insisteva”.

Ricky Tognazzi ha raccontato a Caterina Balivo di come Simona Izzo l’ha convinto a sposarla, e di quando lo ha detto a sua madre Pat O’Hara. L’aneddoto è esilarante. “Ad un certo punto facciamo le valigie e le carichiamo in macchina per andare a trovare mia madre a Nizza e sull’Aurelia, molto prima di arrivare a Genova, lei comincia a dire: ‘Adesso arriviamo a casa e la prima cosa che fai, caro mio, è di dire a tua madre che noi ci sposiamo’, e comincia a guidare sempre più nervosa, tanto che abbiamo rischiato la morte una ventina di volte”.





Simona Izzo sesso racconta i segreti con il marito Ricky Tognazzi

Nelle ultime ore Simona Izzo ha rilasciato un’intervista a La Stampa e ha parlato dei 35 anni d’amore con il marito Ricky Tognazzi. I due attori, rispettivamente 69 e 67 anni, non cedono al passare degli anni per soddisfare i propri piaceri sessuali. E l’attrice svela alcuni particolari piccanti della vita sotto le lenzuola con il marito. L’aveva già fatto un paio di anni fa, ora racconta altri dettagli: “Quando eravamo ragazzi se stavamo due o tre giorni senza farlo, ci dannavamo. E invece che bello farlo due volte al mese”. Insomma una attività meno frequente, ma allo stesso modo appagante.

“È vero non si tratta più di sesso acrobatico – continua Simona Izzo – diciamo sesso a rallenty. Siamo più veloci, ma più slow, ecco. Una cosa che dovrebbe durare venti minuti, ne durerà trentacinque”. Quando lui la chiama “Amoreeeee” dalla camera è fatta e questo desiderio – anche se appartiene più a lui – è fondamentale, spiega Simona Izzo: “Le coppie in generale, a un certo punto, si girano uno di qua, uno di là, nel letto e buonanotte ai suonatori! A volte, invece di separarsi, separano i letti: noi non li separeremo mai, perché, le mani che si intrecciano nel king-size, saranno giovani per sempre”.

La passione coniugale, dunque, non manca per Simona Izzo che svela anche un segreto. In realtà, come rivela l’attrice, ce n’è più di uno: “Se è vero che ritengo il matrimonio un’istituzione che prevede la condivisione dei mali e non quella dei beni, bisogna fare in modo che le ferite, perché quelle non mancano mai, abbiano il conforto di un balsamo coniugale. Ah, ora servirebbe anche il balsamo vaginale giusto? Vabbè, ok, vado in bagno, lo metto e non glielo dico – conclude – Sì, qualche segreto ci vuole”.

