“Stregato da lei”. Silvio Berlusconi, esplode il gossip sulla concorrente del GF Vip

L’eco del GF Vip è lontana a spegnersi e scoppia la bomba su Silvio Berlusconi. La puntata di ieri ha segnato per il programma il risultato migliore degli ultimi 4 anni. L’ultima puntata del GF Vip 6 in onda ieri sera è stata vista da 3.695.000 telespettatori e il 26,07% di share. Per numeri maggiori bisogna risalire alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi. Soddisfazione nelle ultime ore ha espresso anche il Ceo di Endemol Leonardo Pasquinelli.



“Dal punto di vista produttivo – ha evidenziato– il GF continua a essere un passo avanti, adeguando costantemente l’impianto tecnologico e le competenze di chi lavora al programma. È una grande squadra, che cresce e sforna professionisti che arricchiscono il sistema della produzione audiovisiva italiana. Siamo orgogliosi di creare lavoro per tanti e intrattenimento per milioni di persone. E di aver continuato a farlo nonostante il persistere della pandemia”.



Belle parole ha espresso anche Alfonso Signorini: “Quasi tre anni fa, ha creduto in questa avventura mettendoci idee, passione e la sua capacità di raccontare gli avvenimenti con attenzione ai dettagli, sapendo essere pungente e ironico all’occorrenza”. L’edizione numero 6 deve essere molto piaciuta anche a Silvio Berlusconi, almeno a quanto dice Alberto Dandolo.







Nella sua rubrica di gossip ha scritto: “Dicono che il Cavaliere Silvio Berlusconi in questi giorni sia più infoiato del solito. Merito della futura moglie Marta Fascina? No. Merito degli impulsi porcini che gli susciterebbe una delle più belle concorrenti dell’ultima edizione del GF Vip”. Di chi si tratta? Pur svelando questo retroscena, al momento il giornalista non ha fatto nomi e non ha dato ulteriori indizi su chi sarebbe la gieffina.



Da Silvio Berlusconi, ovviamente, nessuna risposta. Il Cavaliere sembra infatti molto innamorato di Marta Fascina. Scrive Agi come “Silvio Berlusconi sabato celebrerà l’unione con Marta Fascina. I due – lui 85 anni, lei 32 – hanno deciso di festeggiare il legame che dura da un paio di anni, insieme con i familiari e gli amici più stretti. L’idea è quella di una grande festa con buffet in stile americano per celebrare, per usare le parole di Berlusconi, “il rapporto di amore, di stima e di rispetto” che lo “lega alla signora Marta Fascina”.