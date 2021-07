La prossima stagione televisiva si preannuncia caldissima per Silvia Toffanin. Saranno infatti due gli appuntamenti settimanali per la conduttrice. Merito dell’insistenza di Pier Silvio Berlusconi che è riuscito a convincere la compagna e mamma dei suoi due figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Come tutti sanno la presenza di Barbara D’Urso ha subito una forte riduzione con la cancellazione di “Domenica Live” e “Live – Non è la D’Urso”.

Così Silvia sarà protagonista due volte nel fine settimana, il sabato e la domenica, con Verissimo il suo programma d’approfondimento. Va detto che non è stato semplice per l’amministratore delegato di Mediaset portare a termine la missione. Come svelato da lui stesso nel corso della conferenza di presentazione dei nuovi palinsesti inizialmente Silvia Toffanin aveva rifiutato la proposta. Per raggiungere il compromesso Piersilvio Berlusconi ha dovuto tirar fuori l’asso dalla manica…

Sarà dunque Silvia Toffanin con il suo Verissimo a prendere il posto di Barbara D’Urso la domenica pomeriggio. Ancora non è chiaro quale sarà la struttura della trasmissione, che sicuramente non sarà un doppione di quella del sabato. “Non è stato facile convincerla – ha ammesso Pier Silvio Berlusconi – lei tiene molto a fare quello che fa. Non le interessa la quantità, ma raccontare delle storie. Alla fine si è convinta e affronterà questa nuova sfida con grande entusiasmo”.





Nelle ultime ore è stato il settimanale “Nuovo” a svelare in che modo Pier Silvio Berlusconi è riuscito a convincere una inizialmente recalcitrante Silvia Toffanin. Secondo il magazine l’ad di Mediaset sarebbe riuscito nell’impresa solo promettendo alla compagna di sposarla. Legati sentimentalmente dal 2002, Pier Silvio e Silvia hanno come detto due figli, Lorenzo Mattia di 11 anni e Sofia Valentina di 5. Già da qualche anno si vocifera delle loro nozze e a questo punto pare proprio sia arrivato il momento.

Secondo quanto riportato dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti Silvia Toffanin avrebbe detto sì al doppio impegno settimanale in cambio di un altro sì, quello da dire in chiesa davanti ad un sacerdote. Non ci sono conferme che le cose siano andate realmente così. Quel che è certo è che sui canali Mediaset nei prossimi mesi assisteremo a una rivoluzione. Nel 2021-22 a Barbara D’Urso resterà solo Pomeriggio 5 che però, a quanto pare, cambierà completamente i propri contenuti.

Dopo averla ringraziata per la professionalità dimostrata Pier Silvio Berlusconi ha infatti dichiarato: “Proviamo a cambiare un po’ genere, virando solo sull’attualità”.