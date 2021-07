È nata a giugno 2020 e oggi, a poco più di un anno, è sempre più bella e soprattutto più identica alla famosa mamma. Sono inseparabili e sin dal primo giorno che si sono viste si immortalano nella quotidianità dei momenti più teneri. Dal bagnetto al mare alle passeggiate in giro per la città fino ai momenti di gioco con la zia, che l’adora.

Sempre assente invece il papà, l’imprenditore Giorgio De Stefano, arrestato a pochi giorni dal parto nel corso di una retata anti ‘ndrangheta. Nicole è ovviamente la figlia di Silvia Provvedi, la gemella di Giulia con cui forma il duo de Le Donatella. Un trio tutto al femminile e tenerissimo il loro: sempre insieme, unite nel lavoro come nella quotidianità e ora innamorate pazze della piccola Nicole, che cresce a vista d’occhio.

Silvia Provvedi e la figlia Nicole, due gocce d’acqua

Ad aiutare mamma e figlia, giorno dopo giorno, c’è infatti zia Giulia Provvedi. Anche lei si immortala spesso con la bimba: le tre stanno tutti i giorni insieme e su Instagram non mancano le foto e i video sia teneri che all’insegna dell’ironia. E proprio ultimamente un utente ha avuto da ridire su questa già delicata situazione: “Ma sta bimba deve crescere con tutte e due? Ma non c’è distinzione e normalità?”, ha scritto su Instagram.





Non si è fatta attendere la replica de Le Donatella: “Scusa? Perché se sta con la zia non c’è normalità?”. E in una Storia successiva Giulia Provvedi è tornata sull’argomento e commentato: “Agghiacciante, siete agghiaccianti. Mi fate venire il vomito”. Ma a parte questi per fortuna sporadici commenti al vetriolo, Nicole viene riempita di complimenti dai fan de Le Donatella, che abbiamo visto insieme anche all’Isola dei Famosi e al GF Vip.

Occhi chiari e vispi come mamma Silvia Provvedi, che di recente ha assicurato di essere “fidanzatissima” e di credere nell’innocenza del mio compagno e padre della nostra bambina. Lo stiamo aspettando”, Nicole è un amore di bambina. Lo dicono tanti sotto alle foto social, da sola in compagnia di mamma e zia. E impossibile non notare anche come ogni giorno somigli loro sempre di più.