Nozze per l’ex volto di Canale 5, che ha annunciato il matrimonio con il compagno, suo ex cognato. Una storia che all’epoca fece molto scalpore, visto che la giovane aveva chiuso la sua relazione per intraprendere una relazione con l’ex compagno della sorella del suo fidanzato. Un intreccio familiare che aveva attirato l’attenzione del gossip. Ma oggi, dopo sei anni di relazione, la coppia sembra essere più unita che mai e pronta a fare il grande passo.

L’annuncio è arrivato tramite un video pubblicato su Instagram, dove i due hanno condiviso il momento della proposta di matrimonio avvenuta tre mesi fa durante una vacanza alle Maldive. Il video mostra la proposta romantica e le lacrime di felicità della giovane influencer e del suo compagno.

L’ex Uomini e Donne Eleonora Rocchini si sposa

“Ci ho messo un po’ a realizzare ma sopratutto abbiamo voluto tenerlo per noi per poterci prima godere tutto nel modo più riservato possibile … Volevamo prima viverci a pieno la reazione delle nostre famiglie e dei nostri amici per poi, con calma, condividere tutto anche con voi”, ha scritto Eleonora Rocchini sui social. Come detto, l’ex volto di Uomini e Donne, aveva lasciato Oscar Branzani per poi intraprendere una relazione con Enzo Moccia, ex fidanzato della cognata (la sorella di Branzani).

“È stato magico vivere tutta questa intimità senza sentire alcuna pressione del mondo circostante, ho sentito e sento tutto l’amore di quel momento ogni giorno, e non vi nego, che pubblicare questo video mi spaventava un po’. Non so, a volte si ha un po’ paura di mostrare la propria intimità con il mondo esterno, forse se ne è quasi un po’ gelosi. Mi sono presa il mio tempo e ora sono pronta a condividerlo”, ha concluso nel post condiviso su Instagram insieme al fidanzato.

Anche il fidanzato Nunzio Moccia ha voluto condividere la sua gioia: “Tante volte ho immaginato come sarebbe stato questo momento, e tutte le volte in cui l’ho fatto c’eri sempre e solo te. Per me sei sempre stata l’unica Tu, così fragile ma anche così forte, e non solo con me, con tutte le persone che ami e anche con quelle che, nel tempo, ti hanno fatta piangere per poi però rinvigorirti, rendendoti impenetrabile e imbattibile”, ha scritto nel post.