Un’incredibile rottura matrimoniale ha sconvolto tutti. Il vip ha divorziato dalla moglie e pare che il motivo sia un clamoroso tradimento. Stando ai rumor circolati, lui sarebbe stato tradito dalla coniuge, la quale avrebbe avuto un rapporto extraconiugale col personal trainer. L’ufficialità dell’addio è arrivata dal diretto interessato con un post sui suoi canali social.

Il vip ha annunciato così di aver divorziato dalla moglie, anche se non ha mai fatto riferimento a questo presunto tradimento: “Ciao a tutti, dopo un’attenta riflessione, Dani ed io abbiamo deciso di prendere strade diverse. Questa decisione non è stata facile, come potete immaginare, ma entrambi crediamo che sia il passo migliore per noi”.

Il vip ha divorziato dalla moglie: “Lei lo ha tradito col personal trainer”

Il vip ha concluso così il suo messaggio ai fan, in cui ha ufficializzato il divorzio dalla moglie: “Il nostro obiettivo comune è fare ciò che è meglio per i nostri figli, assicurando loro un ambiente amorevole e stabile. Restiamo impegnati a lavorare insieme come genitori e a trattarci con rispetto e apprezzamento come abbiamo sempre fatto. In questo periodo personale chiediamo gentilmente la vostra comprensione e il rispetto della nostra privacy, soprattutto quella dei nostri figli. Grazie”.

Lui è Marc ter Stegen, calciatore del Barcellona di ruolo portiere. Inoltre, è pure estremo difensore della nazionale tedesca. Lui e la moglie Daniela Jehle sono stati sposati 8 anni, ma stavano insieme da 13 anni. Lorena Vàzquez su El Periodico ha riferito che la separazione sarebbe stata improvvisa e l’atleta vivrebbe in albergo da due mesi. L’ormai ex moglie starebbe sempre nella loro villa assieme ai due figli.

Con la moglie Daniela Jehle, che è architetto, ter Stegen (32 anni) si era conosciuto in Germania quando lui era portiere del Borussia Moenchengladbach. Nel 2017 si sono uniti in matrimonio e hanno avuto due figli, Ben di 5 anni e Tom di appena 1 anno.