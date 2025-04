La vip di Canale 5 si è unita in matrimonio e a testimoniare il tutto è stata lei stessa con una serie di foto bellissime. Uno dei giorni più belli della sua vita si è materializzato grazie all’unione col suo neo marito, che ha 14 anni in più della giovane. I due stanno insieme da più di 8 anni e hanno anche una figlia, che si chiama Vittoria e che ha 5 anni.

Per la vip di Canale 5 si è trattato di un momento memorabile, che ha coronato una storia d’amore straordinaria. Il matrimonio è stato celebrato il 26 aprile e la figlia è stata scelta come damigella d’onore. Per la sposa un meraviglioso vestito bianco, che è stato realizzato dalla stilista Elisabetta Polignano.

Per la vip di Canale 5 matrimonio col neo marito di 14 anni più grande

Lei è un’ex velina di Striscia la Notizia ed è convolata a nozze con Giacomo. Il luogo della cerimonia è stato la città di Pavia. L’abito della donna, che ha 31 anni, era un top senza maniche con una scollatura a barca, come spiegato dal sito Gossip.it. E poi aveva particolari in pizzo e la schiena scoperta. Un bellissimo velo lungo ha corredato il tutto.

A sposarsi è stata Irene Cioni, velina del tg satirico di Canale 5 dal 2013 al 2017 insieme a Ludovica Frasca. Sempre Gossip.it ha precisato che è ormai lontana dai riflettori della televisione, infatti ha deciso di lavorare come insegnante di yoga nella città di Milano. Il marito è un imprenditore specializzato nel settore nautico.

La bellissima Irene è apparsa molto felice durante le nozze. Suo fratello era il testimone, mentre la festa post-cerimonia è durata per ore con balli, divertimento e un buonissimo menu.