Un fiocco rosa in arrivo nella grande famiglia di Uomini e Donne e ormai manca davvero molto poco al lieto evento. I due ex protagonisti, che insieme formano una delle coppie più amate e affiatate nate nel programma di Maria De Filippi stanno per diventare genitori. Di una bambina, come svelato a settembre scorso, un mese dopo aver dato l’annuncio della gravidanza. Il sesso svelato con l’ormai tradizionale gender reveal party e il video è stato poi pubblicato da entrambi sui rispettivi profili Instagram.

Video che lli ritrae mentre, insieme, aprono un’enorme scatola contenente dei palloncini. Tutti di colore rosa, come i coriandoli. Emozione, applausi e un bacio, così i due che si sono innamorati a Uomini e Donne, hanno accolto la notizia del fiocco rosa. Sarà quindi una femminuccia e si chiamerà Allegra: si è saputo proprio durante queste feste natalizie, a poco dal parto, con un post social in cui la coppia fa vedere i cambi che porterà in clinica.

“Si chiamerà Allegra”: la coppia UeD svela il nome della figlia in arrivo

Nella didascalia del post, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi hanno scritto una dolcissima dedica perla loro primogenita: “Sei e sarai la ragione della nostra vita, sperando che questo nome possa essere il miglior riassunto della tua vita. Buon Natale amore mio”. E come detto nell’etichetta della bustina per il primo cambio si legge finalmente il nome della piccola.

Si chiamerà Allegra la prima figlia di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, la coppia che si è conosciuta e innamorata durante l’edizione 2018/2019 di Uomini e Donne e che tra poco sarà tra le loro braccia. Il post a sorpresa ha scatenato subito i fan, qualcuno anche convinto fosse già nata. Entrambi seguitissimi sui social e molto amati per la loro simpatia e semplicità, sono però sempre riusciti a non esporsi al massimo in rete anche per evitare chiacchiericci e polemiche sterili.

E Arianna, ex corteggiatrice e poi scelta di Andrea, è stata anche criticata per non interagire molto con i suoi follower sulla sua gravidanza. Il fidanzato è più conosciuto al grande pubblico perché la prima esperienza in tv dell’ex tronista risale al 2014, quando è entrato come concorrente alla 13esima edizione del Grande Fratello. Poi, 7 anni dopo, ha partecipato all’Isola dei Famosi, dove si è classificato terzo.