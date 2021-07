“Non è facile per me”. Serena Enardu, il dolore: lacrime proprio il giorno del suo compleanno

Prima protagonista come tronista a Uomini e Donne. Poi al centro, suo malgrado, del gossip per la storia, finita male, con il famoso cantante Pago. E ancora vittima di un brutto gesto a febbraio 2021, infine positiva al Coronavirus. Non è stato certo un periodo di noia per Serena Enardu. Come molti ricorderanno Serena fu vittima del gesto di un piromane, poi individuato e smascherato grazie alle telecamere poste proprio nei pressi della sua abitazione, che le aveva incendiato l’automobile.

In tanti poi non hanno dimenticato la sua lunga storia d’amore, tra tanti tira e molla, con Pago. Dopo alcune crisi e poi ritorni di fiamma Serena ha spiegato che la relazione si è conclusa definitivamente: “Vivo con serenità. Ci abbiamo provato e riprovato ma quando le cose non funzionano bisogna dire basta”. Recentemente l’ex tronista di UeD ha fatto sapere di aver contratto il Covid-19 insieme alla sorella gemella Elga e al figlio. “Sono distrutta. Il Covid inizia a palesarsi. Mi sento fracassata, ho la febbre e dolori muscolari e alle ossa” aveva fatto sapere.

Oggi, lunedì 19 luglio, però, per Serena Enardu è una giornata particolare. Compie infatti 45 anni. E possiamo dire che senza dubbio la forma fisica è stata perfettamente riacquistata. Soltanto un paio di giorni fa Serena postava una foto in cui si mostrava ‘sirenetta’ sulla spiaggia, davvero uno spettacolo, come potete vedere. Proprio nella mattina del giorno del compleanno, tuttavia, Serena ha condiviso una story in cui spiega che non sarà una giornata felicissima per lei.





“Buongiorno – dice Serena Enardu – sono le 9 e 5, è dalle 8 che rispondo ai vostri messaggi di auguri. Non sarà un compleanno semplice. Mi avete fatto emozionare tantissimo tutti, specialmente Elga. Non sarà un compleanno semplicissimo perché non è facile”. La cosa che fa più male è non poter trascorrere il compleanno con sua sorella Elga, con la quale c’è un legame molto forte.

Comunque Serena ha voluto ringraziare tutti i fan che le hanno fatto gli auguri: “Grazie di cuore e del fatto che mi avete fatto rendere conto che sono già vecchissima”. Non si è fatta attendere la risposta della sorella Elga, che a fine marzo ha avuto il Covid e ora è in quarantena: “Non piangere basto io oggi. Anche se non saremo insieme non è importante. La cosa più importante è l’amore tra di noi. Ti voglio bene”.

Anche Elga, comunque, ha sottolineato come si tratti di una giornata non felicissima: “Avete presente un leone in gabbia? Sono io oggi. Solitamente mi occupo sempre io dell’organizzazione del compleanno mio e della mia sister, invece sono bloccata e non posso fare nulla”.