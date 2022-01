“Devastante”. Problemi di salute per Serena Enardu: “Ecco come mi è venuto”. E scoppia la bufera

Stanno facendo discutere non poco le dichiarazioni di Serena Enardu, che ha sollevato una marea di polemiche alla luce di alcune frasi. Ha innanzitutto confidato di avere dei problemi di salute e ha anche elencato tutti i sintomi del suo malanno. Un periodo davvero negativo dal punto di vista fisico per l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, la quale ha dunque ammesso di non essere stata in perfette condizioni. E ha anche ipotizzato le ragioni di questo suo malessere generale.

Dunque, nelle sue affermazioni social Serena Enardu ha detto di essere stata colpita da diversi problemi: “Non sono stata bene, ho avuto sintomi come rush cutaneo, fortissimi dolori muscolari e articolari, cefalea perenne, spossatezza, dolore agli occhi e inappetenza. Non riuscivo nemmeno a reggermi in piedi, tutto questo è successo per oltre 12 giorni. Scritto non rende l’idea, ma vi assicuro che è stato devastante”. E ha poi spiegato nei dettagli quale sia la causa, stando alla sua opinione.

E poi Serena Enardu ha confessato di essere stata male dopo l’inoculazione del vaccino Pfizer: “Sarebbe opportuno fare una serie di esami ed accertamenti prima di farsi inoculare un vaccino sperimentale. Sto facendo tutti gli esami possibili per valutare cosa in futuro per un’eventuale nuova dose. Ma se dovessi rispondere basandomi su questa esperienza, direi che il vaccino non lo rifarei”. Poi insulti e attacchi da ogni parte del mondo del web e immediatamente dopo ha reagito a questa situazione.





Dopo aver letto commenti spiacevoli nei suoi confronti alla luce delle sue esclamazioni sul vaccino anti-Covid, Serena Enardu ha aggiunto: “Il vaccino non è obbligatorio per tutti, credo che nessuno si debba elevare a giudice del prossimo in entrambi i casi. Trovo assurda questa cattiveria. Dovremmo essere più uniti e invece siamo sempre di più un popolo diviso. Che tristezza, tutti dovrebbero imparare a farsi i caz*** propri”. La sua speranza è che queste polemiche sterili possano cessare subito.

A chi le ha domandato come mai imputasse al vaccino la colpa di questi sintomi, Serena Enardu ha spiegato: “Questo è quello che l’Usca e i medici che mi hanno visitato mi hanno confermato. Sto solamente condividendo la mia esperienza. Non sto facendo passare alcun messaggio. Non sono più libera di raccontare fatti realmente accaduti? Mi spiegate quale sia il problema?”, ha concluso in un’altra storia Instagram.