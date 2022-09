Clamorose indiscrezioni sul conto di Serena Enardu e Pago. Di loro non si parlava da diverso tempo, ma l’attentissima pagina Instagram The Pipol Gossip ha riportato informazioni pazzesche e per certi versi inaspettate. Come ricordato dal sito Gossip e Tv, la crisi tra i due nacque nel 2019 in seguito alla loro partecipazione a Temptation Island Vip. A causa del programma, ci furono diversi litigi e alla fine decisero che fosse meglio separarsi. Poi lui andò al GF Vip e i due ebbero un incontro proprio nella Casa più spiata d’Italia.

Proprio al Grande Fratello Vip sembrò che tra Serena Enardu e Pago fosse stata raggiunta una sorta di compromesso, ma poi si lasciarono definitivamente. Adesso, l’ex tronista di Uomini e Donne e il cantante sarebbero giunti ad una decisione inattesa che sta lasciando tutti a bocca spalancata. Precisiamo subito che comunicazioni ufficiali non ce ne sono state dai diretti interessati, ma la situazione è in divenire e quindi nelle prossime ore potremmo trovarci di fronte a super novità.





Serena Enardu e Pago stanno per tornare insieme? Le voci

Incredibile quanto scritto dalla pagina The Pipol Gossip su Serena Enardu e Pago: “Clamoroso: dopo due anni di silenzio Pago e Serena Enardu sono tornati insieme? Sono state una delle coppie più amate e discusse degli ultimi anni in tv tra Temptation Island e GF Vip, due anni fa Pago e Serena Enardu si sono detti addio. Adesso come riveliamo noi di Pipol, i due si sono rivisti in primis perché il cantante non ha mai smesso di avere rapporti con il figlio maggiore della Enardu, poi perché forse quel sentimento non si è mai spento”.

Poi è stato ancora annunciato: “E infatti la coppia pare che in queste ultime settimane abbia ripreso a frequentarsi. Nessuna foto social. Nessuna condivisione pubblica perché questa volta i due vogliono camminare con i piedi di piombo verso la strada dell’amore. Quello vero”. E i fan hanno reagito così: “Magari, saremmo tanto felici”, “Splendidi, vi auguro di ritrovarvi”, “Siete bellissimi”, “Me lo immaginavo”. Anche se c’è stato anche qualcuno più scettico: “Ma per carità, non riescono a trovare altro?”.

Serena Enardu ha avuto un figlio, che si chiama Tommaso, e che lei ovviamente ama alla follia. Grazie all’esperienza a UeD ha conosciuto e avuto una breve storia amorosa con Giovanni Conversano prima di incontrare Pago. Quest’ultimo invece è stato sposato con Miriana Trevisan e hanno avuto un figlio. La separazione definitiva è avvenuta nel 2013.

