Poco più di due anni fa i fan di Serena Enardu e Pago sono esplosi di gioia, quando hanno annunciato il ritorno di fiamma. Dopo aver avuto diversi problemi di coppia, hanno deciso di continuare a vivere insieme il loro amore. Ora, improvvisamente, sarebbe accaduto qualcosa di preoccupante che sta mettendo in ansia i loro ammiratori. Avevano scelto parole ben precise per soffermarsi sul fatto che avessero ricominciato a frequentarsi.

Era infatti stato detto: “Abbiamo deciso di partire da lì per capire in quale modo si potrebbe evolvere e salvare un rapporto che è fondamentale. Perché abbiamo il forte desiderio di stare insieme. Allora ci siamo arresi a questa situazione, che è veramente inevitabile”. Ma ora l’ultima segnalazione su Serena Enardu e Pago è certamente allarmante, ma per il momento non arrivano dichiarazioni dall’influencer e dal cantante.

Serena Enardu e Pago, arriva una brutta segnalazione

Le cose non starebbero andando alla grande tra Serena Enardu e Pago, nonostante finora non sembrassero esserci difficoltà di alcun tipo. Invece l’esperta di gossip Deianira Marzano ha appreso informazioni decisamente diverse e allo stesso tempo inquietanti. Non possiamo parlare di separazione, ma gli attriti sarebbero aumentati considerevolmente e c’è stato un episodio che ha fatto surriscaldare parecchio gli animi.

Stando a quanto trapelato, Serena e Pago hanno affittato un’abitazione e il cantante sta lavorando lì e lo farà fino alla fine del mese di agosto. Ma lei avrebbe tanta voglia di trascorrere del tempo in compagnia dei suoi amici, ma questa decisione della partner ha fatto imbestialire l’artista. Sarebbe scoppiato un furibondo litigio e alla fine la Enardu ha lasciato la casa ed è andata ad alloggiare in un hotel. La risposta implicita del cantante è arrivata sui social.

Per questa ragione lui avrebbe postato una Instagram story, in cui si sente in sottofondo la canzone Senza parole di Vasco Rossi. Vedremo se sarà una lite che rientrerà molto presto oppure se sia l’inizio della fine, con Serena e Pago che rischierebbero di lasciarsi ancora una volta.