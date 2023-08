La passione è definitivamente scoppiata tra questi due politici, che sono diventati ufficialmente una coppia. Sono stati paparazzati mentre si scambiavano un bacio bollente al mare. Infatti, si trovavano in spiaggia e ovviamente in costume, quando si sono lasciati andare ad un momento molto romantico. A fare rumore è un aspetto in particolare, infatti provengono da partiti decisamente opposti. Ma alla fine l’amore ha avuto comunque la meglio.

I due politici erano già stati visti insieme in passato, ma ora è chiaro che siano una coppia dato questo bacio hot. Lei è in ginocchio, mentre lui è piegato verso la partner e si è materializzato qualcosa di molto intimo che ha fatto impazzire tutti. La notizia ha fatto subito il giro della rete ed è stata diffusa da una rivista al di fuori dei nostri confini nazionali. Al di là delle idee divergenti in politica, nella vita di tutti i giorni vanno più che d’accordo.

Leggi anche: “Hanno già rotto”. Un anno di matrimonio ed è addio, la coppia vip italiana scoppia dopo soli 14 mesi





I due politici ‘avversari’ sono una coppia: che bacio al mare

A diffondere la notizia è stata la rivista dell’Austria, Heute e Kronen, che ha fatto vedere questo scatto meraviglioso. I due politici, che lavorano in maniera differente avendo idee sicuramente contrapposte, si sono però trovati bene insieme e alla fine hanno deciso di far nascere questa splendida coppia. Ovviamente, come scritto dal sito Trento Today, sono diventati i più ‘chiacchierati’ di questa estate, che si avvia alla sua conclusione.

Lei è la deputata Alessia Ambrosi, appartenente a Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, mentre lui è Georg Dornauer, diventato vicegovernatore del Tirolo e capo dei socialdemocratici austriaci. Ambrosi, 41 anni, è nata a Negrar di Valpolicella (Verona), ed è stata eletta alla Camera nel settembre del 2022 durante le elezioni politiche. Era la capolista del collegio plurinominale del Trentino. Ha un master in commercio estero e in precedenza ha fatto parte della Lega Nord.

Dornauer ha invece 40 anni e ha frequentato l’università di Innsbruck. Ha un fratello di nome Philipp e dal 2016 al 2022 è stato Burgenmeinster von Sellrain. Attualmente è Landeshauptman-Stellvertrerer von Tirol dall’anno scorso.