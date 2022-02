Serena Enardu ama condividere sui social tanti momenti della sua vita pubblica e privata. Lo ha fatto nei giorni scorsi quando ha parlato di uno stato di malessere generale che le sta cambiando la vita. La donna ha iniziato ad accusare questi piccoli problemi di salute dopo aver fatto il vaccino contro il Covid-19 e per questo ha voluto raccontare la sua particolare esperienza sui social.

L’ex volto di Uomini e Donne ha spiegato come si sentiva: “Sensazione di stanchezza pesantissima, mi sento a pezzi e sono scocciata. Degli effetti collaterali del vaccino se ne parla davvero molto poco. Ero scettica nel volerlo fare ma l’ho fatto più per una questione di libertà che di salute. Da venti giorni sto male. Salveremo il mondo ma intanto qualcuno è in down, a casa, come me”. Insomma la 45enne starebbe facendo i conti con i presunti effetti collaterali del vaccino.

E nelle ultime ore attraverso una Instagram Stories ha comunicato a tutti di essere ricoverata in ospedale. Serena Enardu non svela i dettagli del ricovero, ma fa sapere nella giornata di lunedì 31 gennaio è stata male. Quindi nelle prime ore della mattinata è svenuta e sua sorella gemella Elga che si trovava insieme a lei ha chiamato i soccorsi. Ora Serena Enardu si trova a Cagliari nell’ospedale Brotzu e spera di uscire al più presto.





Tuttavia al momento non si hanno certezze al riguardo e probabilmente sarà lei stessa ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. “Ieri sono stata male e alle 5 del mattino sono svenuta – racconta Serena Enardu -. Per fortuna con me c’era Elga che ha chiamato il 118”. L’ex di Pago si mostra in ospedale con la mascherina e un viso abbastanza provato: “K.O.” è quanto scrive la 45enne che è mamma di un ragazzo di 15 anni.

Serena Enardu è nata a Cagliari il 19 luglio del 1976, ha una sorella gemella, Elga Enardu, un fratello maggiore che si chiama Gianfranco. Si è fatta conoscere per la partecipazione come tronista a Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Per qualche tempo Serena Enardu è stata legata sentimentalmente al cantante Pago (ex anche di Miriana Trevisan). Nell’estate 2019 i due parteciparono all’edizione Vip di Temptation Island. Ma da quel programma uscirono separati. Ora i loro rapporti sono civili ed entrambi sono alla ricerca dell’amore.