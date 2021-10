Serena Enardu torna a far parlare di sé. I gossip sulla ex compagna di Pago non si sono mai arrestati e recentemente si era ipotizzato che la ex protagonista di UeD e Temptation Island Vip avesse un flirt con Jorge Lorenzo. Tutto è nato dopo un avvistamento dei due nello stesso posto e quando Serena Enardu ha letto i gossip sul suo conto e questo presunto flirt si è vista costretta a intervenire.

“Niente, volevo immediatamente smentire quello che ho letto nelle pagine di gossip, questo mio presunto flirt con Jorge. Abbiamo conosciuto questo ragazzo simpaticissimo, che tra l’altro ha legato tantissimo con Tommaso. Quindi smentisco completamente questa caz**ta. Non mi sono mai nascosta dietro a un dito per cui se avessi avuto un flirt, una relazione o se fosse l’inizio di una storia con chiunque sarei la prima a dirlo. Chiuso il discorso”.

Serena Enardu, la frecciatina a Miriana Trevisan

Quindi ad oggi Serena Enardu è ancora single. Ma quando l’altra sera Pago ha raggiunto Miriana Trevisan, ex moglie e mamma di suo figlio Nicola al GF Vip 6 tanti aspettavano un suo commento. Commento che, a qualche giorno di distanza, è arrivato. Ricordiamo che la gemella di Elga e il cantante sono stati insieme a lungo. La coppia ha anche partecipato a Temptation Island Vip, ma le cose non andarono come previsto.





Da quel momento tra Pago e Serena Enardu ci sono stati ripetuti tira e molla e proprio nella Casa del GF Vip 4 sembrava avessero deciso di darsi un’altra opportunità. Pochi mesi fa però è arrivata la rottura definitiva. Tornando alla diretta, lunedì sera lui è rientrato nella Casa per fare una bellissima sorpresa a Miriana Trevisan. Anche se separati da tempo, hanno mantenuto un ottimo rapporto.

E il pubblico del GF Vip 6 si è emozionato durante il loro incontro. E Serena Enardu? In una diretta su Instagram ha sì definito il gesto di Pago “un gesto di vero amore” e che le piacerebbe avere con lui lo stesso rapporto che ha con Miriana Trevisan ma ha anche lanciato una frecciatina alla vippona. “Miriana non mi nomina mai perché non c’è niente da dire. Quando non ti conviene più nominare una persona, non la nomini ovviamente”, ha detto.