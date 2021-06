A fine luglio nascerà Niccolò, il secondo figlio di Enrico Brignano e Flora Canto. E l’attrice si gode il suo bel pancione di otto mesi al mare insieme a Martina e al marito. Dopo la primogenita, che ha 4 anni, la coppia è in attesa di un maschetto. La conduttrice ha pubblicato una foto insieme alla piccola che le accarezza la pancia: “Niente filtri solo pancia” scrive la Canto.



“Il mio senso della vita racchiuso in un’immagine” ha scritto Enrico Brignano che sul suo profilo social ha pubblicato la stessa foto. “Che bello essere papà, regalo più grande non c’è” aveva detto qualche mese fa in attesa ritenere il braccio il piccolo di casa. Di recente Flora Canto ha raccontato in un’intervista al settimanale Di Più di aver programmato il parto cesareo come era avvenuto per la primogenita, che aveva due giri di cordone ombelicale attorno al collo. Fidanzati dal 2014, dopo la nascita di Niccolò Flora Canto ed Enrico Brignano potrebbero iniziare ad organizzare le nozze, delle quali parlavano già da tempo.

Flora Canto aveva annunciato la gravidanza lo scorso febbraio. “In questo momento storico così difficile avevamo viglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina”, aveva scritto su Instagram. Al suo era seguito quello di Enrico Brignano che aveva pubblicato una foto della piccola Martina: “Amore di papà lo sai che ti abbiamo regalato io e mamma? Un po’ di compagnia, tra poco saremo in 4”.





A prendersi cura del nuovo arrivato, come accade anche oggi con Martina, ci sarà la signora Marilena, la madre di Flora Canto, che sui social strappa sempre tantissimi commenti e complimenti. “Auguri a noi mamme, donne e spesso supereroi con una forza tale che ci permette di fare di tutto e di più, anche contemporaneamente perché il loro amore ed il loro sorriso sono la nostra fonte di energia! Auguri a chi, come me è mamma ma ha ancora la fortuna di essere figlia.. figlia di una mamma meravigliosa come la mia. Auguri mamme”, aveva scritto Flora Canto su Instagram pubblicando una foto insieme alla madre.

La somiglianza tra la compagna di Enrico Brignano e la mamma ha colpito tutti: “Bellissima mamma, sembrate sorelle”, “Stupende entrambe”, “Ora ho capito da dove arriva tutta la tua bellezza!!!! Auguri a te, mamma FLORA e alla tua bellissima mamma”, “Non so quanti anni abbia tua madre, ma sembra tua sorella”.