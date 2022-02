Un gravissimo lutto ha colpito la showgirl ed ex modella Sara Tommasi, che sui social network ha pubblicato una foto insieme alla persona che non c’è più e che le ha arrecato un dolore indescrivibile. Bellissime e significative le parole usate dalla donna, che era riuscita a recuperare un ottimo rapporto con lei. Sarà davvero dura per lei andare avanti senza questa figura, che ha rappresentato tantissimo per lei. Purtroppo il destino è stato negativo e adesso è stata costretta a dirle addio.

L’anno scorso Sara Tommasi si è sposata. Nella giornata del 21 marzo 2021 si è unita in matrimonio con il suo manager Antonio Orso. La cerimonia della nota showgirl si è svolta con rito civile di fronte a pochissime persone. “Una cosa intima” come aveva già annunciato Sara Tommasi tenendo aggiornati i suoi follower in questi ultimi giorni su tutti i preparativi del lieto evento. Il bellissimo abito, Sara Tommasi, l’ha fatto confezionare alla firma Atelier Paola D’onofrio. Ma ora c’è il dolore immenso.

Sara Tommasi ha reso noto il suo matrimonio insieme al suo manager Antonio Orso su Instagram. Le nozze si sono svolte in maniera semplice di fronte a poche intime persone come vogliono le regole anti-covid. L’abito di Sara Tommasi, così come mostrato da Novella 2000 in esclusiva, è bianco con un décolleté in pizzo e organza. Il capospalla invece è in pelliccia. Proprio sull’abito indossato durante il giorno più importante della sua vita, Sara Tommasi senza rivelare particolari, aveva condiviso una sua foto in un abito da sposa.





Adesso Sara Tommasi ha dovuto fare i conti con la morte della sua adorata mamma. Sui social queste le sue parole: “Ciao mamma! Sono grata a Dio che mi abbia dato la possibilità di recuperare tanto tempo perso e averti resa felice nel vedermi sposa!! Riposa in pace”. Tantissime le persone che sotto il suo profilo Instagram le hanno manifestato grande vicinanza per questa perdita gravissima. Ma lei si è mostrata comunque soddisfatta di averle potuto regalare la gioia di vederla sposata.

Tra i tanti commenti per Sara Tommasi, questi sono stati i più significativi: “Riposa in pace, preghiamo per l’anima di tua madre”, “Mi dispiace tantissimo, sentite condoglianze a te e alla tua famiglia”, “Un abbraccio forte”, “Mi spiace veramente moltissimo per tua madre”. E altri messaggi sono stati decisamente tutti dello stesso tenore. I suoi fan si sono dunque stretti intorno a lei.