Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono una delle coppie più belle degli ultimi tempi. Un colpo di fulmine la scorsa estate dopo la fine ufficiale del matrimonio della showgirl argentina con il ballerino Stefano De Martino, la convivenza e poi la nascita della piccola Luna Marì che ha rinsaldato ancora di più la loro relazione sentimentale.

Insomma una coppia davvero affiatata quella della showgirl argentina e del parrucchiere più in di Milano. La loro bambina è all’improvviso ma per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese questo non è mai stato un problema, anzi.

Santiago De Martino, cosa fa quando Belen Rodriguez è a lavoro

La showgirl argentina aveva confidato qualche tempo fa la modella, parlando dell’arrivo della secondogenita: “Ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati”.





Dopo la nascita di Luna Marì la vita di mamma Belen è cambiata e sta cercando di vivere mantenendo una privacy altissima ed evitando di finire al centro del gossip come spesso era accaduto in passato. Ciò non si può dire di Santiago, il figlio che la showgirl argentina ha avuto dall’ex marito Stefano De Martino, ormai pupillo dei fan della Rodriguez. E ad accrescere la sua fama ci ha pensato nonna Veronica Cozzani – la madre di Belen Rodriguez – che sul suo account social ha pubblicato alcuni scatti del piccolo che si prende cura della sorellina.

“Quando la mamma lavora… mi prendo cura di Luna!”, scrive la signora Cozzani a corredo della foto di Santi che culla la sorellina. E ancora quella in cui spinge il passeggino durante una passeggiata. “Belen ha cresciuto Santi con amore, dolcezza e valore della famiglia perché lei e stata cresciuta cosi”, si legge tra i commenti. E la nonna Veronica ringrazia tutti per l’affetto ricevuto.