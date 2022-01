“Sei stato bravissimo!”. Santiago stupisce mamma Belen, lei guarda e resta senza parole

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ormai non si parla di altro nel mondo del gossip. Da quando la voce è iniziata a circolare, è scattata la caccia agli indizi che poterebbero alla conferma del clamoroso ritorno di fiamma tra i due ‘ex’.

Innamorati durante Amici di Maria De Filippi, quando il ballerino era fidanzato con Emma Marrone, Stefano e Belen iniziano a frequentarsi e nel giro di poco nasce il figlio Santiago e si sposano. Nel 2015 l’annuncio della prima separazione, poi la seconda chance fino al lockdown del 2020.

Il tentativo non è andato a buon fine ed è arrivata la seconda e definitiva rottura. Antonino Spinalbese è entrato nella vita di Belen Rodriguez nell’estate del 2020 ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine, ma dopo la nascita di Luna Marì (luglio 2021) in autunno è arrivata la crisi e la rottura e ora il gossip sul ritorno di fiamma con Stefano De Martino corre veloce.





Gli indizi ci sono, come quello lanciato da Belen Rodriguez su Instagram, dove ha parlato in qualche modo di cose passate che tornano: “Mai sentire che per colpa di qualcosa sia troppo tardi, neanche per riprendere quel sogno che avevamo accantonato per chissà quale buono e valido motivo. Rifioriamo dal nostro silenzio, prendiamoci i nostri spazi. Lì nasceranno le cose più belle e giuste, non forse per gli altri, ma di certo per noi”.

E mentre il gossip parla di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il figlio Santiago ha debuttato come modello. La prima volta davanti all’obbiettivo del fotografo è, ovviamente, per il marchio dei Rodriguez ”Hinnominate Kids”. Santiago ha posato con l’aiuto della mamma e dello zio Jeremias e stupisce la mamma mostrandole un bozzetto di una sneaker disegnata proprio da lui. Santiago spiega per filo e per segno come realizzare la scarpa e Belen resta stupita: “Sei stato bravissimo. Ti prometto che la realizzeremo per il marchio”.