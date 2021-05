Nella scuola di Amici si è formata una coppia, quella tra Sangiovanni e Giulia Stabile. I due sono arrivati in finale e si sono contesi l’ambito trofeo. Alla fine ha vinto la ballerina, ma questo particolare non ha toccato un sentimento che sta crescendo giorno dopo giorno e che si sta consolidando lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere. Giulia e Sangiovanni sono ricercatissimi.

Radio e tv sono pazzi di loro per non parlare delle interviste sui giornali e sui magazine: è il loro momento e lo stanno vivendo in pieno. In questo modo vengono fuori anche tanti retroscena sulla loro partecipazione ad Amici e sulla loro storia d’amore. La ballerina ha più volte raccontato che Sangiovanni “è stato il primo ragazzo che ho baciato. Una cosa bellissima su di lui? Dovrei dirne 200 miliardi. È un ragazzo stupendo”, ha proseguito. Per poi rivelare cosa pensano le sue amiche di lui: “Le mie amiche tornando a casa non mi hanno detto che è bello o che è bravo. Mi hanno detto: “Non esistono nel mondo tante persone come lui”. Io penso questo di Sangio”.

Anche Sangiovanni ha parlato di questa storia: lo ha fatto in un’intervista a Whoopsee in cui ha detto: “Una volta usciti è stato strano non averla vicino. Vivere così tanto tempo con una persona sicuramente ti lega parecchio”. “Io ho vissuto dei momenti in cui le dicevo ‘Ti prego, un po’ di spazio e libertà’, ma quando sono uscito da Amici mi sono accorto che quella libertà che prima cercavo non la volevo più perché volevo starle accanto. Ci siamo visti e passeremo sicuramente del tempo insieme”. Le parole di Sangiovanni non fanno che confermare la grande complicità e sintonia di coppia.





Poi a Radio Deejay ha confessato che Giulia non voleva si sapesse questa storia d’amore: “Mi ha scritto moltissime lettere d’amore. Ad Amici – ha spiegato – avevamo sempre i microfoni accesi e le telecamere al seguito. Tutto quello che dicevamo veniva ripreso e lei non voleva”. E ancora: “Per evitare che tutti potessero ascoltare scriveva quelle lettere d’amore in cui un po’ si dichiarava, un po’ mi diceva quello che le facevo provare… E non voleva si sapesse”.

Anche Madame, la cantante reduce da Sanremo, molto amica di Sangiovanni, che ha avuto un ruolo importante nel lancio dell’artista e nel suo arrivo ad Amici, approva la relazione tra i due: “Se ho conosciuto Giulia Stabile? Sì, l’ho conosciuta stasera. Dal vivo è molto bella per quanto mi riguarda e non è vero che è così infantile come sembra, come dicono, non è vero: è stra-intelligente”. Poi ha difeso Sangiovanni da quanti lo accusano di essere un talento costruito a tavolino: “Prima di conoscere Sangio ho sentito un suo ritornello in uno studio a Vicenza. Ho capito subito. L’ho presentato a Bias, a Falso Nueve. Falso Nueve ha proposto Amici di Maria. Non è “raccomandato”. Ha un team. Un gran team. Grazie a tutti. Vicenza Up!”.