Non si tratta semplicemente della storia (che non si può commentare) tra Rosa e Deddy e il triangolo Aka7even, Raffaele e Martina Miliddi. Ormai lo sanno anche i muri, ad Amici è nata La storia d’amore, quella tra Sangiovanni e Giulia Stabile. Sembra proprio che i due siano gli unici ad essere rimasti insieme sia dentro che fuori dalla scuola di Amici di Maria De Filippi.

Nonostante le ottime premesse, qualcosa è cambiato una volta finita la trasmissione. Non solo la distanza che ha diviso i due ragazzi, il cantante a DiPiù e Whopsee ha rivelato quello che pensava quando stava in casetta con Giulia e quello che invece sente adesso. I fan non riescono a staccare ai due gli occhi di dosso, nemmeno per un momento.

Le parole di Sangiovanni nei confronti di Giulia Stabile: “Sono fiero di Giulia e di quello che ha conquistato, di quella che è. Sono consapevole che prima di oggi le nostre vite erano diverse. Ma io resto sempre lo stesso, è solo tutto cambiato in meglio e ne sono felice”. Sospirone di sollievo da parte dei più affezionati, la ship può continuare eccome.





Poi il cantante di Malibù continua: “Com’è stato ritrovarsi fuori dalla casetta di Amici? Diciamo che è stato strano non averla vicino. Vivere con una persona a stretto contatto ti lega parecchio. Ho vissuto momenti in cui mi dicevo ‘voglio un po’ di spazio e un po’ di libertà’ quando eravamo in casetta”.

“Quello spazio e libertà adesso non li voglio più. Quando Amici è finito è stato difficile non stare più accanto a Giulia come prima. Io sono tornato dalla mia famiglia e lei dalla sua. Ci sentivamo, certo, ma mi mancava moltissimo, perché vivere così tanto tempo con una persona sicuramente ti lega parecchio“.