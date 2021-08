“Era un uomo importante, anche sotto quell’aspetto”. Sandra Milo ricorda così il suo amore di fuoco. “Era un uomo molto intelligente, e dunque curioso. Inseguiva la conoscenza, come Fellini, tutte le persone di grande talento hanno questa curiosità insaziabile, come se il tempo sfuggisse loro e non avessero la possibilità di conoscere e vedere tutto”. A DagoSpia.

“Una volta, mi sembra a Rimini, io gli feci fare un enorme cuore di garofani montato su legno, alto più di due metri. Lo sfondo di garofani rossi con una scritta in garofani bianchi: ABC, che stava per Amo B. C. Feci portare questo enorme cuore sotto il palco”. Avete indovinato di chi si tratta?

Sandra Milo è senza freni e ancora una volta l’attrice ha rivelato dettagli su una sua storia passionale con un uomo importante: questa volta si sarebbe trattato di Bettino Craxi, con cui lei si sarebbe incontrata in gran segreto in uno degli hotel più famosi di Roma.





A 20 anni dalla morte di Bettino Craxi, l’attrice Sandra Milo ha confessato che con lui avrebbe avuto una romantica liaison e che il famoso politico sotto le lenzuola sarebbe stato “importante”. Sandra Milo ha dichiarato che lei e Craxi si sarebbero conosciuti da ragazzi a Milano e che lei sarebbe sempre stata molto attratta dalla idee politiche e dal modo di parlare del leader socialista.

L’attrice ha parlato anche della moglie di Craxi definendo Anna Maria Moncini “una grande donna”, e ha detto anche che durante una serata alla Scala qualcuno avvisò la donna di un libro scritto dalla Milo intitolato Venere e il Psi.