Oggi parliamo di una delle ragazze più belle che la natura abbia mai creato. Si tratta della meravigliosa Samira Lui, la modella italo-senegalese classe ’98. Come oramai tutti sanno, la giovane è la professoressa de L’eredità. È nata e cresciuta a Udine da mamma italiana e papà del Senegal e dopo il diploma si è iscritta a Miss Italia. Nel 2017 si è classificata al terzo posto. Dopo qualche tempo ha iniziato a lavorare come modella fino a quando non è stata scelta per affiancare Flavio Insinna.

Ora però arriva una terribile notizia per i fan della bellissima prof: Semira è fidanzata. Il cuore della bella ragazza udinese batte per un uomo e proprio a ridosso di San Valentino, lo mostra a tutti. Negli scotti postati sui social, i due si sono concessi una giornata a Roma, tra coccole, buon cibo e tanto relax. Una boccata d’ossigeno dopo un periodo poco facile: Samira ha infatti contratto il Covid-19 ed è stata costretta a stare lontana da affetti e colleghi, nonché dal programma che le ha regalato la grande popolarità. Da quello che sembra, Samira Lui sembra molto coinvolta da questa relazione d’amore di cui, al momento, non si conoscono molti dettagli.

Samira Lui, chi è il fidanzato

Quel poco che sappiamo è il nome e la mansione del fortunato. Il giovane compagno di Samira Lui si chiama Luigi Punzo e, come si evince dai suoi profili social, è un luxury concierge. Per chi non lo sapesse, il concierge è una figura professionale che lavora all’interno di un hotel. In pratica sarebbe l’uomo che ha la mansione di accogliere e relazionarsi con gli ospiti.





Non solo, il compagno di Samira Lui vigila sulla loro sicurezza e su quella dei loro beni all’interno della struttura, assicurare l’ordine e la pulizia, promuovere l’offerta turistica del luogo, occuparsi di tutte le necessità dei clienti esaudendo, nel limite del ragionevole, le loro richieste e i loro bisogni.

Da quello che si è scoperto, i due si sono conosciuti sul set di un servizio fotografico. Punzo infatti, a volte, posa anche come modello e con Samira Lui ha collaborato ad un servizio fotografico sul mondo del wedding. È probabile che i due si siano conosciuti sul set e sia poi scoccata la scintilla che oggi li ha portati ad essere più uniti e affiatati che mai. Che bella coppia.