Durante la sua intensa settimana sanremese, la cantante Clara si è lasciata andare a un’inaspettata rivelazione riguardante il Ministro dei Trasporti. Le sue parole, pronunciate nel corso di un’intervista con Nino Luca del Corriere della Sera, hanno rapidamente catturato l’attenzione dei media e dei social.

Nel corso della conversazione, il giornalista ha scherzosamente osservato: “Cerchiamo di non beccare qualche multa perché magari c’è Matteo Salvini che è nascosto e ci riprende”. La risposta di Clara ha subito acceso la curiosità: “Lui mi mette i like di notte”. A quel punto, stupito dalla dichiarazione, il giornalista ha chiesto ulteriori dettagli, spingendo la cantante a una reazione di sorpresa e preoccupazione: “Oddio però questo non lo mettiamo, dai”.

“Non l’ho mica negato”. Matteo Salvini spiega la curiosa indiscrezione su Clara durante Sanremo

L’episodio ha generato grande clamore e, in seguito alla diffusione della notizia, il portale The Journalai ha chiesto direttamente a Matteo Salvini un commento sulla vicenda. Il Ministro non ha negato l’accaduto e ha chiarito il suo punto di vista, ammettendo di aver messo dei like ai post di Clara. Tuttavia, ha precisato che non segue la cantante e che il gesto rientra nella sua abitudine di interagire con molti contenuti su Instagram.

“Non ho mica negato. Come lo spiego? Ma io, se tu vai sulla mia pagina, ci sono tanti uomini e tante donne… Poi, tra l’altro, lei non la seguo neanche, sono andato a vedere… perché non mi ricordavo. Quando è uscita la notizia, ho guardato. Mi sono detto ‘ma per caso ce l’avevo tra gli amici?’ e invece non ce l’ho. Però, a me, come a voi, escono le carrellate su Instagram anche di gente non seguite, ci sta che se vedi una bella canzone, se vedi qualcosa che ti interessa, metti like”.

“Però, ne metto diversi… Di notte perché di giorno lavoro. Di giorno ho altro da fare, però, se alle 11 di sera uno sul divano si guarda Instagram, non penso che tolga niente a nessuno. Però, mica male la canzone, quindi le faccio i migliori auguri. Neanche Clara? Neanche Clara assolutamente”.

L’episodio ha suscitato numerosi commenti online, alimentando discussioni tra gli utenti dei social. Alcuni hanno interpretato la situazione con ironia, altri con maggiore curiosità. In ogni caso, Clara ha involontariamente acceso i riflettori su un dettaglio inedito del Ministro, che ha reagito con trasparenza e senza alimentare ulteriori polemiche.