Chi segue Uomini e Donne dall’alba dei tempi ricorderà senz’altro i tempi di Salvatore Angelucci. Era il 2010, sono passati tanti anni ma impossibile aver dimenticato la storia con Paola Frizziero prima e con Karina Casella poi. Il tronista e la sua corteggiatrice hanno avuto un percorso particolarmente complicato, nonché ostacolato dal rapporto di lui con l’allora opinionista del programma Karina, al tempo sua amica ma con la quale poi iniziò anni dopo una storia d’amore che portò anche alla nascita di una bambina.

“Abbiamo vissuto 8 mesi di convivenza a Milano. – racconterà Paola dopo la rottura, come riportato da Fanpage – Abbiamo vissuto un fidanzamento quasi normale. Ciò che mi ha creato più difficoltà in questa storia è stato il fatto di idealizzare per sei mesi una persona, poi quando mi ci sono ritrovata a vivere insieme, mi sono resa conto che stavo amando un’idea e non la persona stessa”.

Salvatore Angelucci di UeD oggi, bomba di gossip: “Sta con lei”

Poi è arrivata Karina Cascella, con cui Salvatore Angelucci è rimasto legato 4 anni e con cui ha avuto una figlia oggi adolescente, Ginevra. Non si è più visto molto sul piccolo schermo dopo UeD, oggi l’ex tronista e fratello di un altro protagonista dello show, Cristiano, è un affermato dj in realtà importanti.

Ma ora è finito di nuovo al centro del gossip. A svelarlo è il settimanale Oggi che racconta come sia proprio lui “il nuovo e segretissimo amore” di Madelina Ghenea, l’attrice e modella di origine rumena. Si tratta dell’ex tronista e prezzemolino tv Salvatore Angelucci. I due sono stati avvistati qualche sera fa al costosissimo ristorante Cipriani a Milano, noto per la sua esclusività e riservatezza”, scrive Alberto Dandolo.

I due dopo aver cenato insieme sarebbero poi scomparsi nella notte milanese: “Tra loro l’intesa e la complicità erano palpabili”, scrive ancora il settimanale diretto da Andrea Biavardi. Per ora nessuna conferma dai diretti interessati ma certo è una bella bomba di gossip…