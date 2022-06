“Così al naturale”. Sabrina Ferilli, che sorpresa per il pubblico. Direttamente dal mare, eccola

Sabrina Ferilli vacanza in Croazia. L’ultimo post su Instagram la vede sorridente e in bikini mentre si rilassa nelle acque del Mar Adriatico. Relax meritatissimo per lei, sempre molto attiva in televisione, teatro e cinema. Per lei la pace dei sensi prima di tornare al lavoro.

Sabrina Ferilli, vacanza in Croazia

Sabrina Ferilli in vacanza in Croazia. “Primi bagni della stagione”, scrive a corredo di una foto che in pochi minuti ha ricevuto migliaia di like e commenti. I fan vedendola senza trucco hanno precisato che così è ancora più bella. Uno scatto no filter che ha fatto il pieno di mi piace.

Si tratta di un selfie semplice ma di una bellezza che cattura. “La bellezza quando è naturale pazzesca” scrive un utente a cui fa eco un altro: “Come ti dona la treccia”. “Sempre uno spettacolo vederti” scrive un altro suo fan che si unisce ai 1.049 commenti ricevuti dall’attrice romana e romanista.

