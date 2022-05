Continuano le dichiarazioni riguardanti la rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Hanno parlato praticamente tutti nelle ultime ore, compresi i diretti interessati, e ora probabilmente le affermazioni più attese sono anche arrivate. A rompere il silenzio è stato il papà di lui, Franco, accusato insieme al resto della famiglia di aver creato problemi nella relazione sentimentale. Le sue sono parole molto precise, che aprono a scenari che nessuno immaginava. E in molti non lo hanno comunque creduto.

A proposito dell’addio tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, l’ex gieffino ha esclamato: “on guardo al passato e riparto da me. […] Certo, l’amore è un tassello importante della vita di chiunque, senza eccezioni. Quando ho scritto il libro con me c’era la mia ex fidanzata, Martina. Lei è stata una coccola, l’attenzione in più. Al GF ho conosciuto Lulù, ma con lei è finita. La fine è arrivata per delle divergenze di vedute che non potevamo superare. In realtà ci abbiamo provato, ma la nostra storia, che resta una bella parentesi, non ha saputo trovare riscontro nella vita reale”.





Rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, parla il papà di lui

Come fatto dallo stesso Manuel Bortuzzo, che ha voluto rilasciare quelle parole su Lulù Selassié a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, anche Franco Bortuzzo ha scelto lo stesso settimanale per dire la sua. Ma le sue opinioni non hanno convinto molti utenti, che sono rimasti perplessi dalle sue considerazioni. Questa vicenda sembra non abbia ancora trovato la sua chiarezza totale, quindi non è da escludere che nei prossimi giorni ci possano essere altre prese di posizioni nella speranza di fugare tutti i dubbi.

Il papà di Manuel Bortuzzo ed ex suocero di Lulù Selassié ha detto a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’: “Non voglio alimentare il gossip, dunque non commento. Posso dire che mi sta a cuore la felicità di Manuel e che io lo sostengo sempre nelle sue scelte. Quella di porre fine alla relazione con Lulù, da ragazzo maturo e responsabile quale è, l’ha meditata da tempo. Manuel ha 23 anni: è comprensibile che voglia vivere ogni esperienza, ma i mondi di questi due ragazzi sono profondamente diversi”.

Franco Bortuzzo non voleva alimentare il gossip ma sostiene che il figlio meditasse da tempo (???🤡) di mollarla e che vivono in due mondi completamente diversi, io vorrei aggiungere "e menomale" (per Lulù ovviamente) pic.twitter.com/uSDASI3dPz — medusa~Lulù💜u (@FaTinaameta) May 3, 2022

Un utente che ha condiviso le dichiarazioni di Franco Bortuzzo ha commentato: “Franco Bortuzzo dice che non voleva alimentare il gossip, ma sostiene che il figlio meditasse da tempo di mollarla e che vivono in due mondi completamente diversi, io vorrei aggiungere e meno male (per Lulù ovviamente)”. Infatti, anche lo stesso sito ‘Biccy’ alza dei dubbi in merito a questa versione del papà di Manuel.

“Perché è finita con Lulù Selassié”. Manuel Bortuzzo: ora parla lui