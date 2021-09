“Un sogno che si realizza”. Rosalinda Cannavò, la notizia top la fa ‘volare’: “Sono super felice”

Rosalinda Cannavò è al settimo cielo e ha voluto far sapere a tutti il perché di questo suo stato d’animo meraviglioso. Attraverso i social network ha infatti fatto un annuncio sensazionale che ovviamente ha reso molto felici i suoi follower, che non si aspettavano queste sue parole bellissime. Dopo gli attacchi ricevuti nei giorni scorsi per la sua decisione di voler eventualmente congelare i suoi ovuli in futuro, l’attrice siciliana ha potuto mettersi tutto alle spalle per concentrarsi su questa novità.

In particolare, era stata Deianira Marzano a criticarla duramente: “Lei vuole congelare gli ovuli solo perché ha paura di invecchiare? A 28 anni, ma tutto a posto? Queste che stanno sui social non si devono congelare gli ovuli, ma il cervello”. Dunque, non ha assolutamente accettato questa rivelazione clamorosa della fidanzata di Andrea Zenga. Ma l’ex gieffina ha preferito non replicare a queste invettive e si è appunto soffermata adesso solo su un momento decisamente atteso da tempo dalla ragazza.

Rosalinda Cannavò ha esordito così sui social network: “Ho sognato di mettere in pratica un progetto, che sia di informazione, che sia di aiuto per chi ne avesse bisogno, che sia portatore di speranza per chi l’ha persa. E la felicità di esserci riuscita è indescrivibile. Io sono molto molto contenta dei messaggi bellissimi che ho ricevuto ieri dopo aver pubblicato questo countdown. Mancano quattro giorni e finalmente vedrete questo piccolo progetto”. Successivamente ha spiegato con chi lo ha messo a punto.





Questo quanto aggiunto da Rosalinda Cannavò: “L’ho realizzato completamente da sola grazie al supporto della psicologa. Questi sono dei piccoli passi per poter far qualcosa per chi soffre di questi disturbi alimentari. Spero di poter fare sempre di più. Il mio obiettivo è quello. Vi mando un bacione e grazie”. Adesso non resta che pazientare ancora qualche giorno e poi potremo vedere di che cosa si tratta. Considerando il suo entusiasmo, sarà indubbiamente una cosa da non perdere ad ogni costo.

Recentemente Rosalinda Cannavò ha ricevuto un commento di un utente, che è stato particolarmente pesante nei confronti dell’attrice siciliana che sta vivendo la sua storia d’amore con Andrea Zenga. “Guarda meglio “grassa” come mi definisci tu, che cafona e ineducata come te. Viva le mie rotondità e quelle di tutte le donne. Tiè”, ha risposto facendo anche vedere il gesto dell’ombrello.