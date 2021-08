Rosalinda Cannavò è felicemente fidanzata con Andrea Zenga, conosciuto grazie alla partecipazione al ‘Grande Fratello Vip’. Nonostante su di loro siano state dette tantissime cose negative, la coppia regge ad ogni urto e risponde con amore alle indiscrezioni maliziose di numerosi utenti. Qualche giorno fa l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha accusato l’attrice siciliana di non essere decisamente vera e che ben presto uscirà tutta la verità sul suo comportamento, ritenuto dunque falso.

Queste le parole di Rosica: “Il problema non è lui. Andrea è un ragazzone buono e dolce, il problema è lei. Stratega al 1000 per 1000. Rosafinta prima o poi la tua maschera cadrà. Rispetto il tuo passato ma non il tuo presente. Tempo al tempo”. Quindi, secondo lui Rosalinda non sarebbe da considerare affatto una persona vera e starebbe mentendo sui suoi reali sentimenti. Finora non c’è stata alcuna reazione da parte di lei e della sua dolce metà. Ma ora ecco arrivare un nuovo durissimo affondo.

Rosalinda Cannavò si è resa protagonista di alcune dichiarazioni particolari nelle scorse ore, che però non sono state apprezzate da tutti. L’ex concorrente del reality show di Alfonso Signorini ha infatti rivelato a sorpresa: “Ho voglia di congelare i miei ovuli, secondo me è una buona cosa”. Il suo timore è che non riesca a diventare madre nei tempi giusti e per questa ragione avrebbe deciso di prendere questa strada. E subito dopo aver svelato le sue intenzioni, è stata criticata aspramente.





A prendere di mira Rosalinda Cannavò è stata l’influencer Deianira Marzano, che sui social network non ci è andata decisamente piano: “Lei vuole congelare gli ovuli solo perché ha paura di invecchiare? A 28 anni, ma tutto a posto? Queste che stanno sui social non si devono congelare gli ovuli, ma il cervello”. Dunque, non ha assolutamente accettato questa rivelazione clamorosa della fidanzata di Andrea Zenga. Chissà se la diretta interessata avrà voglia di ribattere a questo attacco frontale e inaspettato.

Per quanto riguarda l’aspetto intimo della coppia, Andrea Zenga ha riferito su Rosalinda Cannavò: “Lei mi seduce con lo sguardo. Potrebbe avere anche il pigiama della nonna che mi farebbe sangue lo stesso. Io però la preferisco in mutande. Se devo proprio decidere la vorrei in culotte”. Quindi, il suo è un amore incondizionato, che inevitabilmente favorisce anche la passione più che sfrenata.