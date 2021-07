“Non ci credo, lo sta facendo di nascosto…”. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga senza parole, sull’aereo succede di tutto

Sono stati giorni di relax, divertimento e… passione per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. I due ex gieffini hanno infatti trascorso una magnifica vacanza in Sicilia e, ovviamente, hanno condiviso alcuni momenti di queste giornate. Per l’attrice si tratta di un’emozione particolare, visto che lei è proprio di questa terra, essendo nata a Messina. E infatti lo mostra chiaramente con un meraviglioso scatto fatto a Lipari. Ci sono stati anche momenti no.

Come quando il tempo è stato poco clemente: “Oggi giornata così così ma per fortuna siamo riusciti ad evitare il diluvio tutto il giorno” hanno fatto sapere. Ma non sono mancati quelli hot: “Quando incrocio lo sguardo di Rosy non resisto, la desidero sempre e impazzisco quando indossa le culotte” ha affermato andando un po’ sopra le righe Andrea. Ora la vacanza in Sicilia è terminata, ma per i due proprio al momento di lasciare l’isola c’è stata una piccola disavventura.

Proprio quando si trovavano sull’aereo Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno qualcosa di molto fastidioso. “Allora – dice Rosalinda nel video pubblicato con una story su Instagram – noi siamo bloccati sull’aereo, in attesa di partire, ma purtroppo a causa dell’eruzione del vulcano, siamo qui ad attendere, non possiamo partire”. Ma non è finita qui. Subito dopo la stessa attrice scrive: “Oggi sembra davvero un film. Non solo siamo bloccati sull’aereo causa eruzione (ma di questo non ha colpa nessuno)…”.





“Ma a ciò – fa sapere Rosalinda Cannavò – si aggiunge l’intelligenza di un passeggero che nonostante i divieti pensa bene di fumare sull’aereo. Ma non finisce qui, perché in più un tipo abbastanza maleducato da quando siamo in aeroporto ci filma di nascosto senza il nostro consenso, tanto che l’hostess è intervenuta notando questo atteggiamento poco rispettoso nei confronti di tutti. Io sconvolta come alcune persone non riescono a rispettare le regole, non hanno pazienza fino ad essere maleducati”.

Insomma, non basta l’imprevisto con l’aereo bloccato a causa dell’eruzione dell’Etna. E con Andrea Zenga che ha un impegno di lavoro quindi è parecchio impaziente. Ci si mettono anche dei passeggeri maleducati che tormentano i due ex gieffini. E Rosalinda Cannavò, nonostante tutto, riesce a limitarsi scrivendo semplicemente un post senza lasciarsi andare all’esasperazione. Una vacanza bellissima, terminata però non nel migliore dei modi.