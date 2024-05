Una femminuccia: è un fiocco rosa quello in arrivo per il volto della tv ed ex concorrente del GF Vip. La futura mamma e il futuro papà hanno svelato il sesso del bebè nelle scorse ore, con un gender reveal party con parenti e amici, una festa curata nei minimi dettagli. Hanno a scelto come location il castello di Raphael, ad Anguillara Sabazia, che hanno allestito con palloncini rosa e azzurri e la scritta ‘Baby’ a fare da sfondo.

Poi, insieme, hanno azionato una piccola leva e il cielo si è tinto di rosa: aspettano una bambina. L’annuncio della gravidanza un mese fa circa. Era lo scorso 14 aprile per la precisione, quando ha dato la lieta notizia ai follower dopo l’aborto avuto nel 2022. L’ex concorrente del GF Vip aveva perso la bimba a causa di un virus contratto al quinto mese di gravidanza . La piccola si sarebbe dovuta chiamare Mia.

Leggi anche: “È nato”. Gigi D’Alessio ancora nonno, il primo nipotino maschio: nome particolarissimo





Fiocco rosa: la vip aspetta una bambina

E ora, a distanza di quasi 2 anni, Selvaggia Roma e il compagno Luca Teti sono tornati a sorridere: “Il nostro cuore a ricominciato a battere sul serio”, hanno scritto sui social dove hanno poi pubblicato il video di una delle prime ecografie.

Ancora, sempre in un filmato, sulla sabbia la coppia ha disegnato “2021, 2022, 2023, 2024”. La prima data si riferisce all’inizio della loro love story, la seconda ha anche un cuore spezzato e la scritta “Mia” accanto, chiaro riferimento alla gravidanza finita male e infine l’anno corrente. E la foto del pancino che spunta dal suo cellulare.

E nei video condivisi su Instagram dagli invitati al gender reveal party, si vede anche Selvaggia Roma lanciare in cielo un palloncino di colore rosa con la scritta ‘Mia’. Come detto, era questo il nome che la coppia aveva scelto nel 2022 per la bambina in arrivo, persa al quinto mese a causa di un virus contratto dalla madre.