Ore davvero molto difficili per la cantante Romina Power, colpita da un lutto che l’ha segnata particolarmente. Attraverso il social network Instagram l’artista ha voluto omaggiare una persona, deceduta nelle scorse ore, e che è stata importante nel corso della sua carriera professionale. Purtroppo la terribile notizia ha fatto subito il giro della rete e moltissimi personaggi famosi non hanno non potuto ricordarlo. E tra questi ovviamente l’ex moglie di Al Bano, straziata dal dolore.

Nelle scorse settimane Selvaggia Lucarelli aveva puntato il dito contro Romina Power. Che aveva risposto: “L’altra sera la Lucarelli è stata davvero sfacciata e irrispettosa con te… Donna stupida”. Nelle sue storie di Instagram la giornalista ha postato il commento di Romina Power e ha così risposto. “Sfacciata, irrispettosa e stupida… Addirittura! Deve essere la gelosia”. Ma ora torniamo alla news attuale e andiamo a vedere per quale ragione Romina è stata così tanto devastata da questo lutto.

Sul suo profilo Instagram ufficiale Romina Power ha scritto: “Eri tra i fotografi più simpatici. Non riesco a pensarti senza il tuo sorriso. Posare per te era sempre divertente”. Una notizia che l’ha turbata davvero tanto perché se ne va comunque una fetta importante della sua vita lavorativa. Ha avuto a che fare con lui in diverse occasioni e non può fare altro che ricordarlo con enorme affetto. E anche i suoi follower hanno voluto scrivere delle parole davvero belle nei confronti del compianto fotografo.





Tanti follower hanno pubblicato delle emoticon con le mani giunte in segno di preghiera. Ma anche il figlio di Romina Power, Yari, ha voluto postare un suo messaggio: “Grande Rino”. E lei ha aggiunto: “Ha lasciato il suo corpo la notte scorsa”. Stiamo parlando del fotografo Rino Petrosino, che ha lasciato un’impronta indelebile nell’esistenza di tantissimi vip. Infatti, dolore per questa perdita è stata espressa anche dagli attori Massimo Boldi, Christian De Sica ed Elena Sofia Ricci. Tutti accomunati dallo stesso pensiero.

Originario di Milano, Rino Petrosino si è poi trasferito a Roma, lavorando prima come fattorino nell’agenzia fotografica “Fragola”, poi come assistente di fotografi professionisti impegnati nella realizzazione dei fotoromanzi per le riviste “Grand Hotel” e “Bolero”. Indimenticabili i suoi scatti a Claudio Villa e Iva Zanicchi nel momento dei festeggiamenti per il brano “Non pensare a me”.