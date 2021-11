Romina Power, la lettera per il compleanno della figlia Ylenia. Anno dopo anno non fa che aggiungere dolore e lacrime, soprattutto in giornate come queste. Ylenia Carrisi festeggerebbe il suo compleanno tra i suoi affetti più cari, soprattutto tra mamma e papà. Una realtà che però non riesce a concretizzarsi. La lettera che Romina ha pensato di scrivere in questa occasione commuove tutti.

Una scomparsa, quella di Ylenia, che non mette il cuore in pace. Correva il 1994 quando di Ylenia si sono perse le tracce. Da allora la coppia di “Felicità” ha perso un tesoro prezioso, un’ombra che resta impressa negli sguardi di mamma Romina e papà Albano e che non potrà essere cancellata dal tempo. Il messaggio in occasione del compleanno di Ylenia non poteva che arrivare puntuale e colpire dritto al cuore.

“Cinquantuno anni fa, Dio mi ha consegnato una bellissima bambina. Eri anche intelligente e amorevole. Le braccia di queste madri non smetteranno mai di desiderarti, questi occhi non smetteranno mai di cercarti in un mondo che è diventato privo di calore senza di te”, scrive Romina Power a corredo di un collage di foto dei momenti più belli.





La dedica si conclude con queste parole: “Mia Ylenia, non smetterò mai di cercarti”. Un dolore che non si placa nel cuore di Romina Power e che viene condiviso anche dai fratelli minori. Primo tra tutti Yari, il secondogenito della coppia, che ha ben pensato di seguire l’esempio della madre e rendere note alcune foto della sorella. E di recente, in merito alla scomparsa di Ylenia, ancora tante le notizie che circolano in rete, come quella più recente diffusa da Dagospia.

“Ylenia è viva e Yari Carrisi l’ha incontrata a Santo Domingo”, riportava il sito, andando però incontro all’appello di Romina: “Ma quando è che la smetterete di speculare sulla mia famiglia? Quando è che la smetterete di riempire la testa delle persone con becere balle? Vi dovete solo vergognare”. Parole che hanno trovato supporto anche in Albano.