Tutti conosciamo Romina Power per aver avuto un meraviglioso e storico matrimonio con Albano Carrisi. Una coppia da sogno quella che per anni ha incantato milioni di italiani, sia dal punto di vista musicale che più prettamente umano. Poi le loro strade si sono divise, anche se negli ultimi anni il loro rapporto è migliorato sensibilmente, e lui ha poi deciso di unirsi a Loredana Lecciso. Ma sulla cantante americana c’è un dettaglio sul suo passato che probabilmente davvero in pochi conoscono.

Ha avuto un fidanzato di cui non si è parlato quasi mai, ma che ha rappresentato un pezzo importante della sua vita. E l’uomo è tornato a parlare in un’intervista rilasciata al settimanale ‘DiPiù’, svelando interessanti aneddoti: “Eravamo giovani, spensierati e frequentavamo il jet-set internazionale, ma anche tante feste da figli dei fiori che all’epoca spopolavano. Poi passavamo anche molto tempo da soli, serate romantiche in cui sognavamo un futuro insieme. Serate di grande affetto e di passione, facevamo progetti”.

Romina Power e questo fidanzato avuto quando era solo una ragazza si sono visti per la prima volta nel lontano 1966, infatti il papà di lui era il direttore dell’Accademia di Francia a Roma e l’allora ragazzo andò a trovare il genitore e c’era anche Romina, durante una cena col miliardario Getty. L’artista era minorenne, aveva appena sedici anni, mentre il futuro partner 25. Ma il diretto interessato ha poi avuto a che fare anche con Albano Carrisi, infatti ha raccontato di una telefonata avuta tra i due.





Stash Klossowski de Rola, questo il nome dell’ex fidanzato di Romina Power, ha svelato su Al Bano: “Sapeva di me e del mio passato con Romina e si irritò: ‘Perché stai cercando la mia ragazza? Dimenticala, lasciaci in pace o finisce male’. Era geloso e potevo anche capirlo. Lasciai perdere Romina, ma col tempo siamo diventati buoni amici io e lei, uniti dalla passione per le filosofie orientali e la spiritualità”. Stash è nato dall’unione tra la nobildonna Antoinette Von Waatenwyl e il pittore Balthasar (Balthus) Klossowski de Rola.

Stash Klossowski, che fece davvero perdere la testa a Romina Power, è originario della Svizzera, infatti è nato nella città di Berna. Lui è un principe e ha lavorato come attore, cantante, scrittore e produttore musicale. Stash è considerato una delle personalità di spicco degli anni Sessanta di Londra e Parigi. Fu lui a troncare la storia d’amore con Romina, preferendo una vita incentrata sul divertimento.