Roberto Baggio, chi sono la moglie e i figli e cosa fanno. Nelle ultime ore il famoso ex calciatore è stato picchiato, sequestrato a casa sua e derubato da una banda di cinque malviventi. Il fattaccio è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 20 giugno, intorno alle 22. I ladri, armati di pistola, hanno fatto irruzione nella sua villa ad Altavilla Vicentina, provincia di Vicenza.

Sono stati momenti terribili. Roberto Baggio, infatti, ha reagito e tentato di fermare uno di loro, ma questo per tutta risposta lo ha colpito alla testa con la pistola. Il Divin Codino è stato poi portato al pronto soccorso dove gli sono stati messi alcuni punti di sutura sulla fronte. È stato uno choc per lui e la sua famiglia. Da anni il famoso sportivo vive in campagna con la moglie Andreina Fabbi e i tre figli Valentina, Mattia e Leonardo.

Chi sono la moglie Andreina e i figli Valentina, Mattia e Leonardo

Roberto Baggio ha conosciuto l’amore della sua vita tra i banchi di scuola e dopo sette anni di fidanzamento, nel 1989, i due si sono sposati. Andreina Fabbi è nata il 30 novembre 1967 ed è del segno del Sagittario, mentre il calciatore è nato il 18 febbraio ed è dell’Acquario. La loro storia d’amore dura da 40 anni e la ‘vera forza in casa‘ sarebbe proprio Andreina. Fino al ritiro dal calcio “Le responsabilità erano quasi tutte sulle spalle di mia moglie Andreina” ha rivelato Baggio a Vanity Fair.

Lo stesso Roberto Baggio ha svelato: “Mia moglie e i miei figli ci sono sempre stati, con i modi e le parole giuste. So che non è stato facile per loro: la condizione del calciatore ti porta spesso lontano da casa per molti giorni, eppure loro c’erano. E ci sono ancora, il nostro rapporto non ha mai smesso di essere intenso. La vita mi ha dato anche questo grande privilegio”.

Valentina, la primogenita classe 1990, è un’esperta in comunicazione nel settore dell’organizzazione di eventi ed è social media manager del padre (recentemente ha aperto il suo profilo Instagram ufficiale). È molto orgogliosa della sua indipendenza: “‘Ma tanto lei è ricca’, dicono anche alcuni ex amici. Ma ricca di cosa? Mi faccio il c…, ho il mio lavoro, mi guadagno i soldi come tutti” ha detto qualche tempo.

Mattia, il secondogenito (classe ’94), sui social si definisce “chef per divertimento e per gli amici”. Mentre Leonardo, il più giovane di casa Baggio, nato nel 2005 (quindi dopo il ritiro di Baggio dal calcio giocato), è il più riservato.

