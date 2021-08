Roberta Di Padua si è allontanata dai social per un mese circa. Dopo la fine della sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri iniziata a UeD la dama ha spiegato di volersi prendere una pausa per se stessa. “È stato un anno sicuramente impegnativo, complesso, complicato, molto difficile. Ci sono stati dei momenti in cui mi è arrivata una valanga di roba che per carattere, all’inizio mi sono fatta scivolare, ma che ho trattenuto come sempre e poi, piano piano è esplosa”, aveva spiegato.

“Decido di fermarmi un attimo, per un po’ di tempo, per un po’ di giorni, con le sponsorizzazioni e poi con il mio profilo Instagram”. Poi Roberta Di Padua aveva aggiunto di dover “fare un po’ di lavoro su me stessa. Ho bisogno di ritrovare quella serenità e quella tranquillità, quell’equilibrio che ho perso da un po’ e devo farlo solo stando un pochino da sola”, aveva concluso rivelando di volere trascorrere il tempo lontano dai social per dedicarsi ai suoi affetti.

Roberta Di Padua dimagrita: le nuove foto e il motivo

Pochi giorni fa, poi, il ritorno su Instagram. Un ritorno in grande stile: Roberta Di Padua si è presentata con un favoloso cambio look, ha detto addio al biondo ed è passato a un bellissimo castano, un colore che si sposa con la sua carnagione. Ma non solo, perché dalle sue ultime foto scattate in Sardegna, dove sta trascorrendo questi ultimi giorni d’estate, un altro dettaglio è subito saltato all’occhio dei fan.





Roberta Di Padua è apparsa in formissima in costume, molto dimagrita. E tra i commenti al post come “Che dieta hai fatto?!” e poi nelle Instagram Stories ha risposto alle domande dei fan più curiosi e spiegato per quale motivo di recente ha perso peso. La dama ha ammesso di non essere stata molto bene, sia fisicamente che psicologicamente, inoltre ha scoperto anche di avere alcune intolleranze.

Roberta Di Padua ha raccontato di essersi sottoposta a degli esami, da la scoperta di numerose intolleranze alimentari. Questo, dunque, la sta spingendo a rinunciare a moltissime pietanze. Senza contare i pensieri. I mesi di giugno e luglio sono stati molto difficili per la dama, che ha perso un po’ di appetito e di conseguenza peso. Ora sta molto meglio, è in grande forma e chissà se in futuro tornerà nello studio di UeD.