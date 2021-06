E si torna a parlare di Roberta Di Padua. Avevamo lasciato la dama di Uomini e Donne arrabbiata e poi delusa per la fine della storia con Riccardo Guarnieri. La rottura definitiva è arrivata in studio, da Maria De Filippi. I segnali c’erano da tempo, poi l’ultimo confronto a UeD ha definitivamente chiarito la situazione.

E, dopo settimane, Roberta Di Padua ha rilasciato un’intervista al magazine del programma e ammesso di vivere tra alti e bassi. Non aveva ancora completamente recuperato la sua serenità e raccontato di aver vissuto, come è possibile anche capire attraverso i social, un week-end in Sardegna con alcuni amici. Non ha più sentito Riccardo, che nel frattempo è praticamente ‘sparito’ dai social. Aveva provato a mettersi in contatto con lui, senza però ottenere alcuna risposta.

Roberta Di Padua, frecciatina su Instagram dopo l’addio a Riccardo Guarnieri

Ma al contrario di Riccardo Guarnieri, che come detto non si è più né visto né sentito (ma in fondo anche lo scorso anno, sempre in questo periodo, aveva deciso di metabolizzare nella sua solitudine la rottura definitiva con Ida Platano), Roberta Di Padua continua a essere molto presente su Instagram. Sponsorizza prodotti su prodotti tra le Storie ma non solo.





E poche ore fa la dama del trono over ha pubblicato un messaggio che ha fatto subito drizzare le antenne ai fan. Di fatto ha lanciato una stoccata nei confronti di qualcuno che, almeno per il momento, resta ignoto. Ma di sicuro il destinatario della frecciatina è un uomo: “Il problema di alcuni uomini è che fanno sempre gli stessi errori”.

Una frase che ha scatenato la curiosità di tutti. Tra le ipotesi, naturalmente, non è potuta mancare quella che fa riferimento a Riccardo. Magari dopo le ultime raccontate sulle pagine di UeD Magazine hanno avuto modo di parlare e di confrontarsi. Ma non è da escludere che la frecciatina sia rivolta a un altro. Magari a un nuovo uomo entrato da poco nella sua vita. Per ora però solo ipotesi: Roberta sta lasciando ai fan la libera interpretazione della sua frecciatina.