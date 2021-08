A 61 anni non conosce le ingiurie degli anni. Rita Rusic è sempre bellissima. Fisico asciutto da fare invidia a una 30enne, l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato. Tanti gli amori che hanno attraversato la vita dell’attrice di cui quello importante proprio con Cecchi Gori, durato 17 anni di matrimonio. Di Vittorio Cecchi Gori, 78 anni, si era tornato a parlare nei mesi scorsi per la storia con una donna cubana di 32 anni.



Di nome Barbara, era stata bollata come sua nuova fidanzata. Gossip poi smontato. Il direttore di Novella 2000 nonché firma di Libero Roberto Alessi aveva spiegato che le cose, in realtà, stanno diversamente. Alessi aveva spiegato come non ci fosse nessuna nuova fidanzata per Vittorio Cecchi Gori. “Di vero amore non si tratta” scriveva il giornalista su Libero che poi aggiungeva: “Però è a casa, si è ripreso e sta meglio e il figlio Mario Jr gli è costantemente vicino”.



Poi il direttore di Novella 2000 aveva spiegato come si era creato il malinteso. La presunta fidanzata cubana altro non era che “un’amica dei suoi collaboratori di casa”. L’ultima, nel cuore di Vittorio, era stata Valeria Marini. Tra i due i rapporti sono tutt’ora buoni. Discorso diverso con l’ex moglie Rita Rusic, accusata, sembra, da Vittorio di raccontare tante bugie.







Di certo Rita Rusic ora è presa da altro. L’attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, si è immortalata con un aitante uomo palestrato e moro. Al momento non si sa di preciso chi sia colui che ha stregato la produttrice cinematografica. Tuttavia si capisce in fretta dallo scatto che è più giovane di lei di diverse primavere, secondo i ben informati circa una trentina.

Tanto che qualcuno ha pensato fosse suo figlio, Mario, secondogenito che Rita ha avuto da Vittorio Cecchi Gori con il quale ha avuto anche il frutto d’amore Vittoria. “No, non credo sia lui”, la risposta ironica della Rusic. Rita Rusic è nata a Parenzo in Istria il 16 maggio 1960. Giovanissima si è trasferita a Busto Arsizio e ha iniziato a lavorare come cantante. Ha esordito come attrice partecipando nel 1982 al film Attila flagello di Dio. Proprio sul set ha conosciuto Vittorio Cecchi Gori.