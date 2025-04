Tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000, il mondo dello spettacolo è stato travolto da una vera e propria rivoluzione estetica. Con l’arrivo sul mercato del botox e l’evoluzione delle tecniche di chirurgia plastica, attori, attrici, cantanti e volti televisivi si sono lanciati in massa verso la promessa – allora percepita come miracolosa – di fermare il tempo e restare per sempre giovani.

Quella che inizialmente sembrava una scorciatoia per sfidare il naturale invecchiamento è ben presto diventata una moda, spesso trasformandosi in un’ossessione. Il culto della giovinezza ha spinto molti personaggi famosi a ricorrere con frequenza eccessiva a filler, lifting, botulino e impianti estetici. Il risultato? In tantissimi casi, volti completamente stravolti, rigidità innaturali, espressioni da statua e lineamenti resi irriconoscibili.

Joan Van Ark, l’attrice di Dallas devastata dalla chirurgia

Tra gli esempi più emblematici e discussi c’è quello di Joan Van Ark, celebre attrice americana diventata famosa negli anni ’80 per il suo ruolo nella serie cult Dallas e nel suo spin-off California. Oggi il suo volto è spesso citato come uno dei casi più eclatanti di abuso di trattamenti estetici, con risultati che hanno attirato l’attenzione della stampa e del pubblico, tra stupore e amarezza. In quella serie, Joan Van Ark ottenne il suo ruolo più famoso, quello della bellissima Valene Ewing.

Nel corso degli anni, Jaon Van Ark è apparsa in pubblico con tratti del viso fortemente alterati: zigomi e labbra vistosamente gonfi, pelle tirata, occhi modificati, espressioni spesso bloccate. La trasformazione ha lasciato sgomenti fan e colleghi. Quella che un tempo era un’attrice dalla bellezza naturale e dal sorriso autentico, è diventata il simbolo – forse involontario – dell’eccesso e della dipendenza da filler, botox e lifting.

Di recente, il DailyMail.com ha immortalato l’attrice in abbigliamento sportivo, con un maglione avvolto intorno alla vita, stivali marroni alti e i capelli biondi legati in una coda di cavallo. Fuori dalle telecamere, Joan è nota per condurre una vita molto riservata, pur godendosi il tempo libero con il marito da 56 anni, il pluripremiato reporter televisivo John Marshall ma, come detto, ha spesso fatto scalpore a causa della sua trasformazione dovuta dalle numerose operazioni estetiche.

Secondo alcuni siti, Joan Van Ark si è sottoposta a diversi interventi di chirurgia estetica, tra cui una rinoplastica e un intervento agli zigomi, che hanno avuto esiti disastrosi. La star di Dallas avrebbe fatto botox, trattamenti laser, lifting del viso, lifting delle sopracciglia, filler al collagene viso e labbra, impianti zigomatici, rinoplastica, e blefaroplastica.