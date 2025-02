Un malore improvviso ha fatto temere il peggio a Barbara De Rossi, che ha vissuto momenti di vero terrore prima di scoprire la causa del suo malessere. La celebre attrice ha raccontato l’episodio in un’intervista a Storie di donne al bivio weekend, programma condotto da Monica Setta, in onda sabato 22 febbraio su Rai 2.

Tutto è accaduto in un momento del tutto inaspettato. “Stavo per andare in onda, avevo appena finito il trucco quando mi sono sentita mancare e ho cominciato a vomitare“, ha spiegato la De Rossi, raccontando l’episodio che l’ha colpita all’improvviso. “Mi girava tutto e non riuscivo a stare in piedi. Il giorno dopo mi sono ricoverata al Gemelli e ho vissuto attimi di vera paura”, ha aggiunto.

Barbara De Rossi, malore improvviso: “Ho avuto paura di morire”

L’attrice ha vissuto ore di forte apprensione, preoccupata che dietro quel malore improvviso potesse nascondersi qualcosa di serio. “Ho temuto davvero di morire, non sapevo cosa potessi avere”, ha confessato. Dopo una serie di accertamenti, tra cui risonanza magnetica e Tac, i medici hanno finalmente dato un nome al suo problema: labirintite fulminante. “Non mi era mai successo ed è stato terribile”, ha raccontato.

Dopo giorni difficili, Barbara De Rossi ha potuto tirare un sospiro di sollievo e tornare nella sua casa in Toscana. “Ora la brutta avventura è solo un ricordo”, ha concluso. L’attrice, che da sempre è un volto amatissimo dal pubblico, ha voluto condividere questa esperienza per sensibilizzare sulla gravità di alcuni disturbi che, seppur non pericolosi, possono risultare estremamente debilitanti.