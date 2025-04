Tanta paura per i fan di Giulia Michelini. L’attrice ha infatti confessato un dramma che ha dovuto vivere recentemente, infatti è stata costretta a finire in ospedale per un problema di salute improvviso. Proprio mentre stava girando il film Afrodite, nel cui cast c’era pure la collega Ambra Angiolini, ha avuto un malessere inaspettato.

Giulia Michelini è quindi dovuta ricorrere alle cure dell’ospedale perché le condizioni fisiche non miglioravano. Il problema di salute aveva tra l’altro colpito una parte importante e delicata del suo corpo, dunque è corsa immediatamente ai ripari e ha chiesto il supporto medico necessario.

Giulia Michelini, il dramma: “Finita in ospedale per un problema ai polmoni”

Nella sua intervista al settimanale Oggi, Giulia Michelini ha quindi rivelato di aver avuto un problema di salute ai polmoni: “Durante le prime immersioni che abbiamo fatto non in acque libere, ho preso un batterio nel lago, sono stata ricoverata perché continuavo ad avere dei problemi ai polmoni. È stato complicato arrivare all’inizio delle riprese. Ho sofferto anche di attacchi di panico perché all’inizio avevo tantissima paura. Mi ricordo in una delle primissime immersioni che abbiamo fatto, i primi metri in cui scendi sull’ancora c’è stato un momento in cui volevo tornare su e l’istruttore mi ha detto: ‘Calma, guardami'”.

L’attrice 39enne, famosa per essere stata in passato la protagonista di Squadra Antimafia e Rosy Abate, ha avuto anche degli attacchi di panico. Le riprese subacquee sono state un gran bel problema per la Michelini, che mai si sarebbe aspettata di finire in ospedale per un batterio.

Infatti, Giulia Michelini aveva poi detto che “quando Stefano mi ha proposto questo film ero molto intrigata dall’aspetto subacqueo, al contempo ero combattuta, mi terrorizzava”.