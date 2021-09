Negli ultimi tempi il nome di Riccardo Scamarcio è tornato di prepotenza sulle pagine della cronaca rosa. Proprio lui, da sempre allergico a gossip e riflettori, schivo come nessun altro sulla sua vita privata, si ritrova ora sulla bocca di tutti. Questioni sentimentali: da giorni è infatti scoppiato il rumor di una sua relazione con la collega Benedetta Porcaroli.

I due attori non sono ancora usciti allo scoperto ma come rivelato da Dagospia avrebbero lasciato i rispettivi partner per stare insieme. Lui avrebbe detto addio alla manager inglese Anghard Wood, dalla quale lo scorso anno ha avuto la figlia Emily; lei avrebbe chiuso la lunga relazione con il regista Michele Alhaique. A quanto pare il primo incontro tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli risalirebbe a ottobre 2020, sul set del film La scuola cattolica e durante le riprese sarebbe nata una simpatia.

Riccardo Scamarcio “pazzo di Benedetta Porcaroli”: il gesto

Che si sarebbe trasformata in qualcosa di più profondo solo in un secondo momento, per la precisione a primavera scorsa durante i lavori di un altro film, L’ombra del giorno, che vede Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli protagonisti. E a Ascoli, durante le 5 settimane di riprese, avrebbero scoperto di avere tanti interessi in comune e un feeling travolgente, come spifferano i beninformati.





Fin qui nulla che non si sapesse già, ma adesso il settimanale Diva e Donna fornisce nuovi dettagli con tanto di foto: la moglie dell’attore pugliese, Angharad Wood, nonché madre di sua figlia, è andata via di casa e pare sia tornata a Londra dopo aver fatto un vero e proprio trasloco nei giorni scorsi a Roma, aiutata dall’attrice Katy Louis Saunders, che è amica tanto di Riccardo Scamarcio quanto dell’agente inglese.

Via di casa, dunque. E ha già iniziato a portar via degli scatoloni dalla casa in cui viveva con l’attore pugliese e la loro bambina, Emily. Non è finita qui. A riprova del fatto che Riccardo Scamarcio farebbe sul serio con Benedetta Porcaroli è stato fotografato senza la fede al dito, che portava da quando si è sposato in gran segreto con la manager nel luglio 2020.